Uomini e Donne, Ida crisi di nervi al Trono over: fuori controllo

In questi giorni si sta parlando molto di una dama del Trono over di Uomini e Donne. Si tratta di Ida Platano, la quale da poco si è rimessa in gioco nello studio per trovare l’anima gemella. Ha avuto una crisi di nervi inaspettata. Ecco la causa del suo dispiacere.

Ida alla riscossa

Ida è nota al pubblico di Maria De Filippi per aver avuto un’intensa storia d’amore con Riccardo Guarnieri. A causa di varie incomprensioni, hanno raggiunto con difficoltà un equilibrio. Hanno partecipato a Temptation Island per cercare di superare delle difficoltà, ma dopo un po’ hanno preso strade diverse. Armando Incarnato si è fatto avanti, così ha avuto inizio un corteggiamento che ha mandato il bel pugliese su tutte le furie. Ha fatto chiarezza con i suoi sentimenti, quindi è tornato indietro e le ha fatto la proposta di matrimonio. Purtroppo non c’è stato un lieto fine, dunque il cavaliere si è rimesso in gioco e ha deciso di riprovarci con Roberta Di Padua. Tra loro le cose non sono andate bene, anche perché lui ha tradito la sua fiducia rivelando alla redazione un suo piccolo segreto. Durante i loro racconti Ida spesso si intromette, soffermandosi molto sui comportamenti dell’uomo. Con grande stupore ha accettato di conoscere Gabriele che si era proposto per Elisabetta.

“Perché piangi?… Stai pensando alla scenata con Riccardo”

Nelle precedenti puntate Ida ha avuto l’ennesima discussione con Riccardo. Anche se per lei è un capitolo chiuso, non può nascondere il dispiacere. In effetti lo ha amato intensamente per più di un anno. Inevitabili sono state le lacrime. La De Filippi non ha fatto andare via Gabriele con lo scopo ridarle il sorriso e pare che ci sia riuscita. Così facendo ha spinto entrambi a vedersi al di fuori del programma. Al centro dello studio Ida ha detto testuali parole: “Abbiamo fatto un aperitivo e abbiamo iniziato a raccontare dei nostri ex. Gli ho parlato di mio figlio perché chi si avvicina a me deve amare prima lui. L’ho invitato in camera mia a bere un caffè, abbiamo chiacchierato e non è successo nulla”. Gabriele ha riferito che ha intenzione di rivederla.

“Perché sei scema?”

All’inizio Ida non era convinta di accettare il corteggiamento di Gabriele perché ha approcciato in un modo che non ha gradito. Quando la De Filippi ha saputo del suo rifiuto, le ha chiesto il motivo dandole ironicamente della scema. Lei ha risposto: “Si è avvicinato a fine registrazione… Mi ha parlato subito di Riccardo”. La conduttrice ha replicato a tono: “Tu hai parlato solo di Riccardo per due anni”. Davanti a queste parole, ha riflettuto e in fin dei conti sa che c’è un fondo di verità. Probabilmente stavolta potrebbe essere quella buona. I telespettatori sperano che possa aprire di nuovo il suo cuore a una persona.

