Trono over, Isabella offende Gemma: volano parole forti

Nella puntata di oggi, venerdì 21 maggio, Gemma Galgani è stata al centro dell’ennesimo dibattito nello studio di Maria De Filippi. Dopo la vittoria ottenuta grazie alla sfilata, ha dovuto fare i conti con Isabella Ricci e Tina Cipollari. Ecco cosa è successo.

Isabella contro Gemma

La puntata ha avuto inizio con un video di Gemma Galgani e il cavaliere Aldo. Quest’ultimo ha detto che non è interessato ad approfondire la sua conoscenza. Come se non bastasse ha confessato che non la bacerebbe. A quel punto Gianni Sperti è intervenuto dicendo che probabilmente vorrebbe solo la sua amicizia. Subito dopo c’è stato il solito momento dietro le quinte. Ha puntato il dito contro Aldo, Tina Cipollari per le intromissioni continue e Isabella: “Lei per come è impostata non lo farebbe mai. Io lo faccio con entusiasmo e mi piace far divertire gli altri”. Secondo i presenti la dama torinese non sta facendo altro che entrare in competizione con l’altra. Una volta entrata nello studio, Gemma ha discusso con Tina per poi litigare con Isabella. Stavolta Isabella è andata oltre con i toni. Non a caso ha abbandonato per un istante la sua indole pacata.

“Sei scortese e mi fermo qui”

Tina ha sottolineato il fatto che Gemma ogni tanto fa battute su Isabella: “Isabella non ha bisogno di pagliacciate per non passare inosservata”, ecco le parole dell’opinionista. Di conseguenza la diretta interessata ha voluto difendere la sua posizione per poi precisare delle cose in merito alla situazione di Aldo: “Ho accettato il numero quando avevate chiuso, se non dici una cosa vera mi preme precisare. Ho fatto un passo indietro perché a me non piace uscire con più persone. Ti ho vista coinvolta emotivamente, perciò ho preso questa decisione”. Gemma ha replicato: “Probabilmente non ti interessava abbastanza”. Nel frattempo puntualizzava dei modi di fare di Isabella, la quale stufa del dibattito ha esordito dicendo che sa essere scortese a volte. “La vera cafona è uscita fuori. Non è come te che fingi di essere una grande signora. Lei non è impostata, è educata”, Tina ha difeso a spada tratta la donna arrivata da poco a UeD. Ha rincarato la dose sostenendo che Gemma la teme, per questo motivo sta assumendo questo comportamento.

Leggi anche -> Uomini e Donne, chi è e che lavoro fa la dama Isabella

“Non sono impostata”

“Ho la sensazione che tu ti compiaccia di questo personaggio che ti sei creata. Vedremo le tue frequentazioni e capiremo tanto di te”. Gemma è nota al pubblico per non avere peli sulla lingua, ma ora pare che sia andata oltre. Per Tina ha timore di Isabella, anche se nega senza alcuna esitazione. Dopo aver parlato con le due donne, Gemma ne ha detta anche ad Aldo: “Sono rimasta senza parole dal tuo comportamento. Hai parlato di onestà poi dici di non vederci”. L’uomo ha semplicemente risposto di aver riflettuto e cambiato idea.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Isabella confessioni amare: “Non ho tutta la vita davanti”