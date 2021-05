Aka7ven a X Factor, ecco il suo provino: appena 16enne, diversissimo

Aka7ven ha raggiunto la notorietà per la sua partecipazione al programma Amici 21, conclusasi da poco con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Il cantante campano ha conquistato subito il pubblico per le sue doti canore anche se, forse non tutti sanno che il palcoscenico non era nuovo al giovane 20enne. L’ex concorrente di Amici infatti aveva già dimostrato il tuo talento a X Factor. Ecco com’era

Il cantante di Amici, anche ad X Factor

All’anagrafe è Luca Marzano ma per tutti ormai, dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi, è Aka7even. Nato il 3 ottobre del 2000 a Vico Equense in provincia di Napoli, il giovane 21enne è proprio con il suo vero nome che si presentò, all’età di 16 anni, ad X Factor. Da allora Aka non ha smesso di inseguire il suo sogno nel mondo della musica.

Oggi il suo account Instagram ha all’attivo più di 926 mila follower , un numero in costante evoluzione visto che dopo il suo ingresso nella scuola dei talent più famosa d’Italia, è destinato a crescere. La sua notorietà tuttavia, come già accennato, non nasce solo in casa Mediaset.

Aka7even a 16 anni sul palcoscenico

Aka7even prima di trovarsi tra i banchi di Amici aveva già avuto modo di sperimentare un altro grande palcoscenico, ossia quello del talent di Sky, X Factor del 2017. All’epoca il giovane aveva solo 16 anni ed era ovviamente diversissimo da come siamo stati abituati a vederlo durante le puntate dello show di Canale 5. Tanto per cominciare, era più impacciato e portava i capelli “al naturale”.

Aka7even si presentò davanti ai giudici Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante con un brano Bruno Mars “When I Was Your Man”, rivisitato e suonato al pianoforte. Superò le selezioni anche se poi purtroppo venne eliminato ai bootcamp.

Accantonato l’esperienza, comunque forte ed emozionate di X Factor, Luca non si è lasciato sicuramente demoralizzare, tutt’altro. Si è ricaricato per portare avanti la sua passione, collaborando anche con diversi artisti. Lo troviamo infatti, tra gli altri singoli, in Coco con Biondo. Quest’ultimo come sanno in fan, altro bravissimo concorrente di una recente edizione di Amici.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, Aka7Even contro la Pettinelli: volano parole forti, cosa è accaduto

L’esperienza su Canale 5 e il brutto incidente

L’esperienza ad Amci per Aka7even è stata all’insegna delle emozioni e del successo. Ha fatto il suo ingresso nella scuola senza trovare ostacoli da parte di nessun professore, ma colpendo particolarmente Anna Pettinelli, che lo ha subito scelto. Quando è entrato nel programma, Aka ha espresso tutta la sua felicità in un post su Instagram:

“Che lo show abbia inizio. Se non l’hai fatto corri su Spotify ad ascoltare nuova musica targata Aka7even”

LEGGI ANCHE ———–>Amici, Anna Pettinelli dura con Aka7even: “Ciuccio e presuntuoso, tappati la bocca”

Aka7even fa parte di una famiglia numerosa. Ha infatti 4 fratelli e nonostante la giovane età, ha nel suo passato un evento traumatico che l’ha travolto quando aveva solo 8 anni. Il cantante infatti è stato vittima di un incidente che l’ha tenuto in coma per diversi giorni. Lui stesso lo ha raccontato ad Amici, con forte emozione:

“Ad oggi ho una sola paura, quella di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni a ritrovare il contatto con le persone. Quando trovo una persona che mi accetta per quello che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla ho paura di perderla. Sono così, darei anche la vita per chi amo. Questo perché ci tengo tanto e il punto è che spesso ciò non viene capito, e tutto ciò che faccio viene sminuito e ci piango la notte. Però io sono fatto così: chi mi vuole mi accetta, chi non mi vuole si getta”.