Rai pensa di querelare Fedez per il caso Concertone. Martedì prossimo si valuterà se ascoltare il cantante in Commissione Vigilanza

Dopo la richiesta da parte di Fedez di essere ascoltato in Commissione Vigilanza, non si ferma la battaglia tra il cantante e la Rai. Martedì prossimo la commissione vigilanza Rai si incontrerà per decidere se ascoltare Fedez sul caso del Concertone del 1° Maggio e sull’accusa di censura nei confronti della Rai.

La Bicamerale dovrà valutare se l’audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientri tra le funzioni della bicamerale stessa. Nel frattempo l’accusa del rapper alla Rai è al vaglio di Viale Mazzini che nelle ultime ore sta decidendo se querelare Fedez. Se fosse così, vi sarebbero ulteriori elementi d valutare per la Commissione.