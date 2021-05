Ritrovato morto in casa un noto pr: qualche giorno prima aveva scritto su Fb:«Molti si sono approfittati di me». L’uomo è morto in circostanze ancora da chiarire

Napoli è sconvolta dalla morte di un noto pierre del mondo della notte partenopeo. Pare che il decesso sia avvenuto in circostanze da verificare. L’uomo, 50enne, era un professionista stimato e animatore del by night chic di sera.

Solo due giorni fa, l’uomo aveva scritto un post su Facebook che faceva capire che stesse vivendo un momento molto difficile ma non al punto da pensare a un tragico epilogo.

Leggi anche:—>Rai pensa di querelare Fedez per il caso Concertone

«Ho trascorso una vita bella aiutando tutte le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me», si legge nel post, «spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono….anzi sono solo un fesso….».

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla bacheca dell’uomo.