Entrano in casa, poi il crollo e l’esplosione: morto il proprietario, si cerca la compagna [VIDEO]

Violenta e letale l’esplosione che ha portato al crollo di una casa. I vicini avevano sentito odore di gas provenire dall’abitazione, e avevano avvertito i proprietari: recatisi sul posto, lo scoppio improvviso.

Grave l’esplosione che ha colpito una abitazione in località Borgo di Dudda, nel Comune di Greve in Chianti. Disperse inizialmente due persone, durante le operazioni di soccorso una di queste è stata infine ritrovata morta. Si tratta di un uomo di 59 anni residente a Prato. I soccorsi sono ancora al lavoro per cercare di recuperare il corpo della compagna. Sulla base dei primi accertamenti, pare che l’esplosione possa essersi stata innescata da una fuga di gas.

Chianti, incendio ed esplosione: crolla una casa

Una fuga di gas, l’incendio, poi la violenta esplosione. Un’abitazione di Greve in Chianti, in località Borgo di Dudda (nel fiorentino) è finita distrutta, crollata addosso a due persone che vi erano all’interno. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine e ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre e i vigili del fuoco, al momento ancora impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella ricerca tra le macerie di una coppia, risultata dispersa.

LEGGI ANCHE: Ritrovato morto in casa un noto pr: qualche giorno prima aveva scritto su Fb:«Molti si sono approfittati di me»

Dopo i primi interventi, ad essere recuperato per prima è stato il corpo ormai privo di vita di un uomo di 59 anni, residente a Prato. Insieme alla sua compagna, secondo quanto si apprende, aveva in uso quella casa su due livelli: acquistata da poco, infatti, intendevano passarvi del tempo insieme, dopo il pensionamento.

LEGGI ANCHE: Magrini (Aifa): “Risposta immunitaria migliora allungando l’intervallo a 12 settimane”

Come riportato dalle fonti, la coppia era arrivata a Dudda per verificare quanto segnalato precedentemente da alcuni vicini di casa. Pare, infatti, che da quell’immobile provenisse un forte odore di gas. Per questa ragione, non si esclude la possibilità, che al momento dell’accensione della luce, si sia innescata fatalmente l’esplosione, con il successivo rogo che ha divorato e fatto crollare interamente l’abitazione. Sul luogo della disgrazia è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani.