36enne derubava anziani con la tecnica dell’abbraccio, ecco come faceva

Aveva architettato un metodo subdolo e molto pericoloso: le vittime predilette persone molto anziane, che cercavano comunque di ribellarsi alla sua stretta

Derubava in serie anziani di collane e braccialetti sempre con la stessa tecnica ‘dell’abbraccio’, 36enne arrestata dalla squadra mobile di Arezzo, comparsa davanti al giudice è stata condannata a sei mesi.

La dinamica

A sorprendere la 36enne nell’atto di commettere l’ennesimo colpo gli agenti che si erano appostati in via Salvi Castelucci nel centro cittadino nei pressi di un supermercato. La donna si è avvicinata con fare gentile ad una 81enne aretina, appena uscita dal supermercato ed impegnata a tenere tra le mani le buste di alimenti ed improvvisamente le ha gettato le braccia al collo in un abbraccio prolungato finalizzato a sottrarre la collana indossata, nonostante i tentativi di respingimento dell’anziana.

Questa volta è risultato decisivo l’intervento dei poliziotti che hanno bloccato ed arrestato la donna. La 36enne pochi minuti prima aveva derubato, cosi come confermato dalla stessa vittima, una 71enne aretina. Per la donna, oltre la condanna a sei mesi, è scattato il foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo.