Renzi, genitori e sorella saranno processati per reati fiscali

Tiziano Renzi, Laura Bovoli e Matilde Renzi andranno a processo per reati fiscali che riguardano la gestione della società di famiglia Eventi 6 srl

I genitori e la sorella dell’ex premier Matteo Renzi saranno processati. Tiziano Renzi, Laura Bovoli e Matilde Renzi sono sotto accusa per reati fiscali che riguardano la gestione della società di famiglia Eventi 6 srl. A deciderlo il giudice Federico Zampaoli dopo l’udienza preliminare. Qui la procura ha ribadito le accuse, ossia dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni che in parte erano inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. La prima udienza del processo si terrà al tribunale di Firenze il prossimo anno, nel marzo 2022.

Tiziano Renzi sarà processato in quanto amministratore di fatto della Eventi 6, la moglie Laura Bovoli in quanto legale rappresentante della società. Matilde Renzi, invece, andrà a processo come legale rappresentante per il periodo 2018. Secondo la GdF, Eventi 6 avrebbe documentato false passività per un importo pari a 5,5 mln di euro ed evando le tasse per 1,2 mln di euro.

Le suddette operazioni illegali, secondo l’accusa, sarebbero nate dai rapporti dei Renzi con la cooperativa Marmodiv, società di servizi pubblicitari, in seguito fallita. Sulla Marmodiv c’è un procedimento penale parallelo il cui processo vede 18 imputati, tra cui Tiziano Renzi e Laura Bovoli, che inizia il 1° giugno.