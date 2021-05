Adriano Celentano, il patrimonio del Molleggiato: le cifre

C’è sempre molta curiosità intorno ai guadagni degli artisti famosi: ci si chiede a quanto ammonta il patrimonio di personaggi celebri del mondo dello spettacolo italiano, come Adriano Celentano.

Adriano Celentano, noto con il soprannome de Il Molleggiato, ha alle spalle oltre 60 anni di incredibile carriera: nel tempo ha saputo conquistarsi uno spazio indiscusso sulla scena musicale italiana, ma anche nell’universo cinematografico e in quello delle trasmissioni televisive.

Secondo i bene informati e come diffuso da Dagospia qualche tempo fa, pare proprio che Celentano sia l’artista più ricco d’Italia, avendo accumulato nel tempo un patrimonio decisamente notevole.

Adriano Celentano: una carriera costellata di successi in musica, al cinema e in tv

Adriano nasce a Milano il 6 gennaio 1938 nella celeberrima via Gluck, resa famosa proprio da un brano del cantante italiano. Fin dalla metà degli anni Cinquanta l’uomo è diventato un punto di riferimento del panorama musicale italiano. Di fatto è stato uno dei primi artisti a portare il rock and roll anche in Italia: il suo primo successo risale proprio all’uscita della canzone Il tuo bacio è come un rock.

A guardare i dati ci si perde dietro i numeri di una carriera davvero strepitosa: Celentano ha pubblicato circa 40 album, di cui 29 in studio, e ha venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo imponendosi come il primatista di vendite nel settore della musica italiana. Non solo: oltre alla carriera musicale è da menzionare anche quella come attore, cominciata nel 1959 con la partecipazione nel film musicale I ragazzi del juke-box di Lucio Fulci, che riprende proprio il titolo di una sua canzone.

LEGGI ANCHE : Eleonora Giorgi e Adriano Celentano: la confessione hot che spiazza tutti

Il molleggiato ha recitato in oltre quaranta film, indossando anche i panni del regista in quattro pellicole. Per quanto riguarda i riconoscimenti ottenuti, invece, nel “curriculum” di Celentano spiccano due David di Donatello come miglior attore protagonista (Bluff e Mani di velluto), oltre a una nomination a Cannes per la Palma d’Oro con Yuppi du.

Celentano è il cantante più ricco d’Italia: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Anche i suoi programmi televisivi hanno fatto registrare molto successo: da Francamente me ne infischio a Fantastico fino a Rockpolitik, il cantante ha sempre condotto degli one man show in cui spesso ha espresso posizioni molto forti sui temi di attualità come il Covid-19. Come dimenticare la sua ultima avventura televisiva Adrian? Un cartone animato da lui scritto, diretto e montato in onda su Canale 5 e preceduto da uno show in diretta dell’artista, che è stato spesso ospite anche nei programmi altrui, come accaduto al Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE : Adriano Celentano scrive a Fedez: ecco cosa ha detto il Molleggiato

Tutti questi lavori hanno fruttato molto al cantante italiano che è diventato così il più benestante della scena musicale nostrana. Pare che il suo patrimonio attuale, del quale beneficeranno le figlie Rosita e Rosalinda e il figlio Giacomo Celentano, si aggiri intorno ai 50 milioni di euro, che comprende un proprio impero immobiliare che in tutto conta 31 fabbricati e 83 terreni sparsi nel Centro-Nord dell’Italia.