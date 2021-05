Madame omaggia il Maestro Franco Battiato

La giovane promessa della musica italiana, Madame, ha scelto di ricordare il maestro Franco Battiato con una versione del celebre brano “La Cura”.

Pochi giorni fa ci ha lasciati all’età di 76 anni il grande Maestro Franco Battiato. Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore, ha vissuto un’intera vita nel nome dell’arte, portando nei suoi testi un mondo immenso e affascinante. Nel giro di pochissimo tempo il web si è riempito di innumerevoli tributi di colleghi, amici e ammiratori: alcuni lo hanno ricordato con un messaggio sui social, altri ricordando simpatici aneddoti, altri ancora con uno scatto memorabile. Tra questi, si è distinto il contributo di Madame, la giovane promessa della musica italiana.

Madame piano e voce per Battiato

La cantante ha preferito lasciare spazio alla musica e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Post per la notte, in onore del Maestro Battiato”. La didascalia ha accompagnato un video in cui compare Madame che, piano e voce, interpreta uno dei brani più famosi dell’artista siciliano: “La cura”. Il celebre brano fu pubblicato nel 1997 dalla Mercury Records come estratto dall’album L’imboscata e riuscì a vendere oltre 60mila copie, ottenendo il doppio disco di platino. Utilizzato per la prima volta come colonna sonora di un film, in “Tutti per 1 – 1 per tutti” di Giovanni Veronesi, “La cura” è diventato uno dei pezzi più amati del repertorio artistico italiano.

Il significato del cantautorato italiano

Madame ha scelto di omaggiare così Franco Battiato, che ha più volte riconosciuto come uno dei suoi punti di riferimento insieme a Fabrizio De André. La giovane rapper vicentina, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per il cantautorato italiano e per gli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

La popolarità di Madame

L’omaggio di Madame non fa altro che confermare la grandezza della giovane artista che aveva già convinto tutti al Festival di Sanremo 2021 con il suo inedito “Voce”. Il brano le ha permesso di vincere il Premio Lunezia per il valor musical-letterario e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre ad essere certificato doppio platino dalla FIMI. Un successo confermato anche dal suo primo album ufficiale, “Madame”, uscito il 19 marzo, che durante la sua terza settimana di permanenza nella graduatoria ha raggiunto la prima posizione della classifica FIMI Album, ottenendo il disco d’oro.

LEGGI ANCHE: Sangiovanni e Madame, la verità sul loro rapporto

Il progetto Equal

Ma il successo di Madame non si è fermato solo all’Italia. La cantante è apparsa sugli iconici cartelloni di Times Square a New York in una gigantografia su cui è riportata la scritta “Equal”. Madame, infatti, è una delle testimonial della nuova campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio. L’iniziativa è partita guardando le classifiche italiane di questi ultimi anni, dove è evidente come il significativo gap di genere per quanto riguarda la rappresentatività delle donne nella musica italiana. Per questo la piattaforma di streaming musicale Spotify ha deciso di intraprendere la strada della parità presentando, tra le altre cosa, una playlist in co-branding EQUAL + NOTEABLE che “conterrà 40 canzoni scritte, prodotte ed eseguite esclusivamente da cantautrici, produttrici e artiste di tutto il mondo. La nuova playlist darà agli ascoltatori l’opportunità di scoprire la musica di creator di talento con diversi punti di vista”.