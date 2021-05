Gianluigi Nuzzi, chi è e cosa fa la bellissima moglie del giornalista | Foto

Gianluigi Nuzzi è il volto di Quarto Grado, il talk show di Rete Quattro che si occupa di approfondimento della cronaca. Forse non tutti sanno che il giornalista è sposato con una bellissima donna, che ha le sue stesse passioni. Conosciamola meglio.

I successi del giornalista di Quarto Grado

Conduttore di Quarto Grado dal 2013 , Gianluigi Nuzzi è riuscito a fare breccia nei cuori dei telespettatori per il suo modo di raccontare i fatti, in maniera pacata e diretta. Insieme ad Alessandra Viero, il giornalista approfondisce le storie di crimine irrisolti e misteriose del nostro Paese, riuscendo a tenere incollati al piccolo schermo, ogni settimana, milioni di telespettatori.

Nato a Milano il 3 giugno del 1969, Gianluigi Nuzzi ha la passione per la scrittura fin da quando era ancora un bambino, tant’è vero che a soli 12 anni inizia a scrivere per Topolino. Il il 29 luglio 1996 diventa giornalista professionista dopo aver collaborato con le più grandi testate giornalistiche italiane.

Chi è la moglie di Gianluigi Nuzzi

Famoso per le sue pubblicazioni d’inchiesta Nuzzi, ha trovato nella televisione, un modo per esprimersi senza giri di parole, affrontando temi importanti che riguardano il nostro Paese, come i casi irrisolti.

Forse non tutti sanno che Gianluigi Nuzzi è sposato proprio con una collega, con la quale ha costruito una bellissima famiglia. Entrambi, oltre ad essere innamorati l’uno dell’altra, portano avanti la stessa passione, quella delle inchieste e delle notizie. La moglie del conduttore di Quarto Grado è Valentina Fontana e anche lei è un volto conosciuto in casa Mediaset, perchè anche lei è una giornalista.

LEGGI ANCHE ———–>Gianluigi Nuzzi: “La politica non sente. Milioni di banchi per la scuola, mio figlio è a casa”

Cosa fa Valentina Fontana

La bellissima moglie di Nuzzi nello specifico è una giornalista freelance di Libero. Una professione che le piace molto perchè rispecchia la sua passione, che subito dopo aver preso la laurea in Lettere alla Statale di Milano, ha deciso di mettere in pratica. Valentina Fontana, che in passato ha anche lavorato per la società ATM che si occupa dei trasporti per la città di Milano, come Responsabile delle Pubbliche Relazioni, si occupa anche degli interessi del marito.

LEGGI ANCHE ———–>Alda D’Eusanio asfaltata da Gianluigi Nuzzi: “Volevi fare la furbetta”

Sia Gianluigi Nuzzi che Valentina Fontana sono molto riservati e non amano mettere in pazza la propria privacy. Per questo motivo non si sa con precisione la data del loro matrimonio, ma sappiamo che sono uniti da tantissimo tempo e che hanno due figli: Edoardo nato nel 2007 e Giovanni nato nel 2010.

Il giornalista di Rete Quattro recentemente, in una lunga intervista rilasciata a Visto, della moglie ha detto: “mi incoraggia a scrivere libri, perché dice che quando non scrivo sono un uomo incompleto”. Insomma, una complicità tra i due che non passa inosservata.