Antonella Clerici, storia d’amore travolgente con Massimo Giletti: perchè è finita

Dietro le quinte dei programmi più amati del piccolo schermo sono nati diversi amori, alcuni dei quali hanno fatto sognare gli spettatori per anni: è il caso della relazione tra Antonella Clerici e Massimo Giletti. Ma perché i due si sono lasciati?

I due conduttori sono sempre stati apprezzati singolarmente, ma per un certo periodo della loro vita hanno avuto una storia: stiamo parlando di Antonella Clerici e Massimo Giletti, personaggi della televisione italiana tra i più amati.

Antonella e Massimo si sono conosciuti lavorando negli stessi ambienti all’epoca dei fatti ma, mentre la Clerici è tornata ad avere un programma tutto suo sulla televisione pubblica, Giletti ha passato gli ultimi anni alla conduzione su La7, anche se si ipotizza un suo prossimo ritorno in Rai.

Antonella Clerici e Massimo Giletti: l’amore sbocciato dietro le quinte

A distanza di anni dalla fine della loro storia il presentatore ha raccontato i motivi che hanno portato all’addio. Durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, Massimo ha specificato le ragioni della separazione dalla Clerici, dichiarando di conservare degli ottimi ricordi di quel periodo, dal momento che la storia con Antonella gli ha regalato molte emozioni.

Per la bionda conduttrice, Giletti ha sempre avuto parole di stima, parlando di quel periodo così: “E’ stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo.”. Pare proprio che la contagiosa allegria della Clerici sia riuscita a tenere a bada per un po’ di tempo il carattere decisamente vivace di Massimo.

La relazione risale agli anni Novanta, quando i due colleghi ed amici apparivano spesso insieme negli eventi mondani legati al mondo della televisione. Nello stesso periodo Antonella ha stretto amicizia importanti, come quella con Carlo Conti, di cui la Clerici è diventata ottima consigliera. La loro storia nacque proprio dietro le quinte, tra una trasmissione e l’altra, ma non venne fuori subito: dopo qualche tempo i due confessarono di stare insieme. Il conduttore ha parlato di una storia cresciuta giorno dopo giorno, fino alla nascita di un sentimento bellissimo e profondo. “Oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato“, ha confessato Giletti.

Massimo racconta la fine con la Clerici: “Cominciai ad allontanarmi”

Poi, come accade a tante storie, anche la loro si è lentamente spenta. Giletti ha parlato di obiettivi diversi: pare che Antonella desiderasse qualcosa in più dal loro rapporto. La conduttrice sognava di avere un figlio e di mettere su famiglia insieme a Massimo, ma lui non si sentiva pronto. “Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi.”, ha spiegato l’uomo.

Dopo l’addio Antonella è riuscita a coronare il suo sogno di diventare mamma con Maelle, la figlia nata dalla precedente relazione con Eddy Martens. Attualmente la conduttrice è legata da 4 anni a Vittorio Garrone, un compagno attento a cui la Clerici non manca mai di dimostrare il suo amore.

E Massimo? Giletti è ancora ufficialmente single, dopo aver collezionato una serie di flirt con diverse donne. Poco tempo fa le cronache gossip hanno parlato di un’amicizia speciale con Nunzia De Girolamo, ma tutto è stato subito smentito.