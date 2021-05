Elisa Isoardi curiosità: che titolo di studio ha l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Anche se rientrata in Italia, Elisa Isoardi rimane una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi di quest’anno. Ex modella e conduttrice televisiva, molti si chiedono che titolo di studio ha? Scopriamolo

Un personaggio amato e che incuriosisce

Elisa Isoardi si definisce una donna precisa e attenta, con un carattere tenace e intraprendente. Peculiarità che non sono di certo mancate durante la sua partecipazione a L’ Isola dei Famosi. Il pubblico ha imparato a conoscerla meglio quando era al timone de La Prova del cuoco ma la Isoardi, ex concorrente di Miss Italia 2000, ha fatto parlare molto di sé, anche per le sue vicende sentimentali. Una fra tutte, la sua storia d’amore con l’ex vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Seguitissima sui social con all’attivo 530 mila follower su Instagram Elisa Isoardi ama condividere scatti che immortalano la sua bellezza o che raccontano scorci della sua vita privata e professionale. Proprio quest’ultimo aspetto attira molta attenzione del pubblico che la vuole presto di nuovo, sulle reti Mediaset. Ma intanto crescono le curiosità sulla conduttrice. Come per esempio: quali studi ha fatto prima di raggiungere il successo?

Il titolo di studio di Elisa Isoardi

Nata a Cuneo il 27 dicembre 1982, Elisa Isoardi si è diplomata all’Istituto Superiore Eula di Savigliano. Dopo si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Non ci sono informazioni ufficiali su una sua eventuale laurea, ma quello che si sa è che Elisa coltiva la passione per il mondo dello spettacolo fin da giovanissima, quando intraprende la carriera da modella, diventando testimonial per varie campagne pubblicitarie.

Nel 2000, appena 18enne, Elisa partecipa al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, Miss Italia come Miss Valle D’Aosta, ottenendo la fascia di Miss Cinema. Il famoso concorso italiano le dà lo slancio per il successo tant’è vero che 5 anni dopo la Isoardi approda in Rai nello show “Guarda che luna”. Nel 2008 invece entra nel cast del programma mattutino del fine settimana di Raiuno: Sabato & Domenica Estate.

Tuttavia Elisa Isoardi si consacra come conduttrice quando si trova al timone nel 2009 de La Prova del cuoco per sostituire Antonella Clerici, “andata in maternità”. Successivamente sbarca a Linea Verde e nel 2018 ritorna a La Prova del Cuoco per sostituire definitivamente la Clerici.

La storia con Salvini

Oggi la presentatrice piemontese dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi è pronta per una trasmissione tutta sua. Nel frattempo non rifiuta di apparire in qualche programma Mediaset, come Venus Club il talk tutto al femminile di Lorella Boccia, dove l’ex naufraga è stata ospite il 20 maggio scorso.

Qui la Isoardi è tornata a parlare della sua relazione con Matteo Salvini: “L’interesse mediatico faceva parte del gioco, io facevo la conduttrice già da 10 anni quindi sapevo quali erano le regole. E’ stato bellissimo, 5 anni stupendi, proprio tutti e 5 no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo. Noi funzioniamo un po’ così: io dico sempre che il cervello e il cuore sono meccanismi stupendi ma complessi perché alla fine di una relazione ti rimangono i bei ricordi come la condivisione dell’inizio. Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata”.