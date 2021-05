Fabio Fazio dove vive | La meravigliosa casa del conduttore di Che Tempo Che Fa

Attento alla costruzione dell’ambiente in cui vive, per Fabio Fazio la sua dimora non è un posto qualunque ma una vera ricostruzione di sé.

Conduttore di un programma di grande successo, Fabio Fazio è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Con l’ultima puntata della stagione 2020 Che tempo che fa ha chiuso con un ascolto medio di oltre 2,3 milioni spettatori (2.330.000 ) e il 9% di share (8,86%), superando di 2 punti di share la media d’ascolto di Rai2 della domenica della scorsa stagione, nello stesso slot orario. Anzi, oltre a confermarsi come terzo programma più visto della domenica sera, ha anche raggiunto importanti livelli di crescita nelle fasce di età, nei livelli di istruzione e nelle categorie socio-economiche. Insomma, il buon Fazio è riuscito a portare la trasmissione a un altro livello. Ma se la sua bravura come presentatore è nota a tutti, sono in pochi a sapere dov’è che vive il padrone di casa di Che tempo che fa.

La casa in Liguria

Nato a Savona il 30 novembre 1964, Fabio Fazio ha una bellissima villa nel Comune di Celle Ligure, proprio dove è cresciuto: un vero attaccamento alle proprie origini. Secondo un articolo di Dagospia di tempo fa, inoltre, il conduttore sarebbe in possesso anche di un immobile a Varazze destinato alle vacanze e di una casa ubicata a Milano, città in cui lavora.

La villa all’esterno

Ma torniamo alla villa nel savonese. Fabio Fazio vive qui insieme alla moglie Gioia Selis, con cui è sposato dal 1994. La coppia ha due figli: Michele, nato nel 2004 e Carolina, nata nel 2009. Tutta la famiglia abita in questa splendida dimora immersa nel verde, con una fantastica piscina. La villa si trova in una posizione piuttosto nascosta: è circondata da alti alberi che la proteggono da occhi indiscreti. Una grande magione, che si estende per 7mila metri quadrati con antichi e imponenti uliveti.

Gli interni della casa

Per quanto riguarda l’interno, la casa divisa è composta da ben 13 vani: due mini appartamenti, rispettivamente di due e tre stanze. Qui Fabio Fazio invita i suoi innumerevoli amici, molti dei quali volti noti della televisione, per trascorrere momenti in compagnia sotto il solo della Liguria nella bella stagione.

Le parole di Fabio Fazio sulla villa

Qualche tempo fa, proprio la villa di Fabio Fazio fu al centro di aspre polemiche a causa di una serie di variazioni e ampliamenti che hanno interessato le divisioni e gli spazi della casa registrati al catasto. In quell’occasione, Fabio Fazio commentò le modifiche alla villa dicendo: “È tutto regolare. Non è stato costruito un centimetro più del previsto”.

LEGGI ANCHE: Raffaella Carrà, avete mai visto dove vive? | Le due ville da sogno

Fabio Fazio e “la casa perfetta”

In un’intervista rilasciata ad Ad, Fabio Fazio ha parlato in maniera particolare delle sue proprietà. Il conduttore pare essere molto attivo sul mercato immobiliare, tanto da possedere anche un’abitazione nel cuore di Parigi. Lui stesso ha raccontato: “Sono 15 anni che mi appassiono alla costruzione dell’ambiente in cui vivo, che deve essere la ‘ricostruzione’ di te. Mi piace pensare che la casa perfetta sia semplicemente come deve essere, comprese le imperfezioni. Il risultato di un pensiero che a poco a poco diventa visibile, concreto”.