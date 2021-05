Raffaella Carrà, avete mai visto dove vive? | Le due ville da sogno

Una vita tra l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Toscana: ecco dove vive la regina della TV Raffaella Carrà.

Definita “La regina della televisione italiana”, consacrata a icona della musica e del piccolo schermo, incoronata dal The Guardian come sex symbol europea, Raffaella Carrà è sinonimo di stile e di talento tutto Made in Italy. Chiunque almeno una volta ha provato a fare il suo celebre Tuca Tuca, o a ballare sulle note del successo A far l’amore comincia tu, ma non tutti sanno dove vive la star della televisione italiana.

Da Bologna a Roma

Nata a Bologna da padre romagnolo, gestore di un bar di Bellaria, e da Iris Dellutri, di famiglia siciliana, Raffaella Carrà ha trascorso gran parte della sua infanzia tra il bar del padre e la gelateria di Bellaria-Igea Marina. Proprio qui, è cresciuta seguendo in TV la trasmissione de Il Musichiere, imparando a memoria titoli, balletti e ritornelli delle canzoni. Così, a soli otto anni ha lasciato la riviera romagnola per proseguire gli studi direttamente a Roma, prima presso l’Accademia Nazionale di Danza, fondata dalla ballerina russa Jia Ruskaja, poi al Centro sperimentale di cinematografia.

La piccola Hollywood nella Città Eterna

Proprio qui vive Raffaella Carrà: in una casa enorme ubicata nel quartiere vip di Roma. Si tratta di Vigna Clara, più precisamente dalle parti di Corso Francia. La particolarità di questa zona sta nella sua adiacenza a Villa Fleaming e Via Cassia, con cui costituisce una specie di piccola Hollywood nella città di Roma. Il luogo ideale dove vivere per una stella come la Carrà, ma anche per altri vip che abitano nelle vicinanze: Mara Venier, Amadeus, Paolo Bonolis, Fiorello e perfino l’americano Ridley Scott.

Lontano dai social

Nonostante la dimora susciti la curiosità di tanti fan, Raffaella Carrà è molto riservata e sui social network non pubblica poca e niente della sua vita privata, casa compresa. Quello che si può intuire, vista la posizione e lo stile della proprietaria, è che si tratti di un’abitazione molto elegante e raffinata. In uno dei pochi scatti ambientati all’interno della casa, si vede la padrona in un completo che augura il buongiorno ai suoi numerosi fan. Alle sue spalle, una parete intarsiata con del legno scuro intervallato da sfumature bianche: una sorta di variegata “stracciatella”. In aggiunta, si nota un finto capitello di legno chiaro, che fa chiaramente intendere che lo stile prediletto da Raffaella Carrà per la sua dimora sia al tempo stesso retrò ma elegante.

La seconda casa in Toscana

Ma questa non è l’unica casa della Carrà. La regina della televisione italiana possiede anche una splendida villa all’Argentario, in Toscana. Si tratta di Villa Di Cala Piccola, che nonostante il nome, è a dir poco imponente. Anche questa è una zona da vip: i suoi vicini di casa sono altre due stelle della musica, Antonello Venditti e Renato Zero! Qui, poi, Raffaella Carrà è amatissima dagli abitanti di Monte Argentario, tanto che le è stato consegnato il Guzzo d’Oro, un premio che omaggia le personalità che più hanno valorizzato il territorio locale.