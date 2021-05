Sorelle al Limite: pesavano più di 800 chili in due. Che fine hanno fatto, eccole oggi

Amy e Tammy Slaton sono diventate famose nel piccolo schermo per aver partecipato a una puntata del programma Vite al limite, dove si affronta l’argomento dell’obesità. Molti si sono chiesti che fine hanno fatto. Ecco la risposta alla domanda dei più curiosi.

Sorelle Slaton: peso totale 800 chili

Vite al limite è un reality show statunitense trasmesso anche in Italia su Real Time. Ogni episodio si focalizza sulla storia di persone che devono fare i conti con il peso che va oltre i 250 kg. Cercano di riprendere in mano la propria vita con l’aiuto del chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. La sua clinica si trova in Texas, ma molti interventi chirurgici sono eseguiti presso Saint Joseph Medical Center di Houston. All’inizio il programma era una miniserie che coinvolgeva quattro pazienti obesi. Il successo è stato tale da indurre i produttori a girare i nuovi episodi. A partire dal 2015 è stato mandato in onda Vite al limite e poi, ovvero lo spin-off per aggiornare gli spettatori sul cammino intrapreso dai pazienti protagonisti di ogni singola puntata. Il pubblico ricorda sicuramente delle sorelle Amy e Tammy Slaton che pesavano 800 chili in due. Ecco come stanno conducendo la loro vita oggi. Una è in attesa della cicogna mentre l’altra potrebbe essere querelata.

Una inaspettata notizia su Amy

Le due sorelle sono giovanissime, però hanno rischiato la loro vita a causa del peso eccessivo. Vivono negli Stati Uniti d’America e a un certo punto hanno dovuto abbandonare le vecchie abitudini perché costrette a restare tra le mura di casa. A testa pesavano 400 kg, dunque a maggior ragione la loro ossessione per il cibo è stato uno degli argomenti trattati a Vite al limite. All’inizio non volevano farsi aiutare, infatti avevano un atteggiamento ostile nei confronti del dottore. Non avevano accettato le restrizioni alimentari imposte, lamentandosi del fatto che le porzioni di cibo erano misere. È passato del tempo, ma telespettatori si sono chiesti che fine abbiano fatto. Con grande stupore le sorelle Slaton hanno perso molto peso. Hanno ripreso in mano la propria vita, del resto Amy è in dolce attesa. Purtroppo ha ripreso il chili durante la gravidanza.

L’aggressione di Tammy

Per quando riguarda Tammy è finita al centro dell’attenzione per colpa di un aggressione ai danni di un’infermiera che aveva il compito di prendersi cura di lei. Per il momento non si sa ancora nulla di preciso, però secondo fonti attendibili pare che stiano ancora facendo i conti con l’obesità. Tutti le hanno etichettate “le temerarie” appunto perché non è passata inosservata la loro forte personalità. La produzione non avrebbe intenzione di lavorare per una quinta stagione, ma il pubblico sta tentando di fare il possibile per evitare la chiusura del programma. Per chi fosse interessato, c’è una raccolta firme che ha come scopo garantire un futuro alla trasmissione.

