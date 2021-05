Uomini e Donne, dichiarazioni scottanti dell’ex dama Maria Tona: confessione dopo il Trono over

Maria Tona è stata una delle dame del Trono over di Uomini e Donne. Di recente ha fatto delle dichiarazioni sul programma di Maria De Filippi. Si è lamentata del comportamento di alcuni presenti, ma ha anche ringraziato la padrona di casa per l’opportunità che le ha dato.

Curiosità su Maria Tona

Grazie al programma tante persone hanno avuto modo di trovare l’anima gemella. Basta pensare a Sossio Aruta che ha conosciuto Ursula Bernardo, ovvero colei che lo ha reso padre della piccola Bianca. Da poco Samantha è andata via mano nella mano con il corteggiatore Alessio e lo stesso ha fatto Massimiliano con Vanessa. A breve si assisterà anche alla scelta di Giacomo e tutti sono convinti che sceglieranno Carolina, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per quanto riguarda Maria Tona, è stata una delle dame che si è focalizzata sulla conoscenza di Biagio Di Maro. Ha dovuto competere con Gemma Galgani e Sabina per avere le sue attenzioni, ma poi ha gettato la spugna perché la situazione stava sfiorando il paradosso. Non tutti sanno che nella vita si dedica alla recitazione. Non a caso lavora al Teatro Belli di Roma, dove ha recitato in alcuni spettacoli come La locandiera e Romeo e Giulietta. Ha avuto anche di ruoli in diverse fiction come Un medico in famiglia, Carabinieri e Sei forte maestro. Anche al cinema ha avuto successo in film come Notte di quiete e Pensieri invadenti. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita privata è madre di 5 figlie ed è già nonna di tre nipoti. Di recente ha fatto delle dichiarazioni sul programma.

“Carne da macello”

“Ci sono dei motivi per cui me ne sono andata. Ti dico solo ‘carne da macello’, non mi piace essere il numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza. Ho fatto fatica a riconoscere un uomo vero lì dentro”. Qualcuno l’ha sempre criticata per essere presente nello studio solo per visibilità. Davanti a questa accusa ha risposto senza alcun esitazione: “Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona lì dentro che non stia lì per le telecamere”. Del resto è ben risaputo che lavora sotto i riflettori, ragion per cui non aveva bisogno del programma per raggiungere la popolarità. Per tutti questi motivi ha deciso di andare via, ma ha voluto ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità che le ha dato.

Tutti contro Biagio

Dopo Maria, Biagio ha messo da parte anche le frequentazioni con Sabina e Gemma per concentrarsi su Sara. anche lei ha deciso di allontanarsi dall’uomo per l’atteggiamento poco chiaro. Adesso ha dato una possibilità a un altro che ha chiamato la redazione per conoscerla. Avendo le idee chiare, i telespettatori sono convinti che nascerà qualcosa. Altri credono che Biagio tornerà alla carica. Chi avrà ragione?

