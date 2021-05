I soliti ignoti | Quanto guadagnano vip ospiti | La cifra

E’ uno dei programmi di intrattenimento più seguito dai telespettatori italiani ma sapete quanto guadagnano tutti i vip ospiti de I soliti ignoti? Ecco svelata la cifra.

Andato in onda per la prima volta su Rai Uno nel 2007 con al timone il bravissimo Fabrizio Frizzi, a prendere poi le redini della conduzione c’è oggi Amadeus e, così, I soliti ignoti resta ancora sulla cresta dell’onda del successo.

Perché piace il game show della Rai? Il motivo è semplice: la formula in cui, i concorrenti si trasformano in una sorta di detective, appassiona tanto anche il pubblico da casa. Il format è pensato su otto personalità, che cambiano ogni sera, che sono sconosciute e altre otto figure nascoste che corrispondo ad un premio pari a 100 mila euro.

La bravura dei concorrenti in gara deve essere quella di abbinare alle persone ignote le loro reali caratteristiche. Chi riesce nell’intento porta a casa un grande montepremi.

Il programma, però, da qualche tempo ha deciso di dare spazio anche ai ‘soliti noti’ che sono, infatti, i vip ospiti in studio che, per una sera, diventano concorrenti del game show.

A I soliti ignoti sapete quanto guadagnano i vip ospiti?

Da qualche tempo il conduttore Amadeus, in collaborazione con i produttori de I soliti ignoti, ha deciso di integrare il game show Rai, aggiungendo un tocco di notorietà al programma. Per questo motivo, con cadenza settimanale, in studio viene invitato un vip come ospite che si mette in gioco e diventa concorrente detective.

Questa scelta, inizialmente, era nata per permettere al vip ospite di turno di promuovere un proprio progetto lavorativo, che sia stata una fiction, un film o un libro: il personaggio noto va ai Soliti ignoti per giocare e per pubblicizzare il suo lavoro.

Ovviamente, come un normale concorrente, il vip in questione, rispondendo correttamente a tutte le domande, si aggiudicherà, come i giocatori nip, il montepremi. In questo caso, però, il loro guadagno, secondo quanto deciso dalla trasmissione, viene devoluto in beneficenza. Però, molti sono i telespettatori che si chiedono se i soliti noti, oltre il denaro in beneficenza, guadagnano per la loro ospitata. La curiosità su quanto guadagnano i vip, è stata svelata da Dagospia.

Polemiche sulle cifre per i vip

Tutti i vip che in questo anno particolare di pandemia hanno partecipato come concorrenti de I soliti ignoti, hanno fatto sapere di aver giocato con piacere per poter regalare momenti di serenità e intrattenimento al pubblico da casa, oltre che condivisione per il settore dello spettacolo fermo da mesi a causa del Covid-19.

Però, dietro la loro presenza in studio, c’è comunque un cachet minimo contrattuale che ogni vip guadagnerebbe, stando a quanto rivelato da Dagospia.

La cifra per la loro presenza al game show equivalerebbe a circa cinquecento euro, un prezzo basico che aumenterebbe a seconda dell’artista ospite e della sua popolarità.

Sempre secondo le indiscrezioni, però, per molti vip questa sarebbe una cifra irrisoria che avrebbe generato una polemica in merito, portando diversi personaggi televisivi a rifiutare l’invito di Amadeus e della produzione del programma.