Luciana Littizzetto, che lavoro faceva prima di diventare comica: non lo immaginereste mai!

La conosciamo tutti come un’attrice e una comica di successo, ma in passato, prima di raggiungere la celebrità, Luciana Littizzetto faceva altro di mestiere, molto diverso da quello di oggi. Ecco quale

Gli esordi nello spettacolo

Nata a Torino il 29 ottobre 1964, Luciana Littizzetto è un’affermata artista dello spettacolo. Da quando è iniziata la sua carriera primeggia come umorista, scrittrice, attrice, cabarettista, conduttrice radiofonica e doppiatrice italiana. Il suo primo approccio al mondo dello spettacolo lo vive nel 1988 quando si iscrive alla scuola di recitazione dell‘”Istituto d’arte e spettacolo” al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà.

E’ qui che “Lucianina” dà vita ai suoi primi spettacoli di cabaret, visto che incomincia ad esibirsi davanti ad un pubblico, all’interno di locali torinesi come il teatro Juvarra e Hiroshima Mon Amour. I suoi primi spettacoli dal titolo Lacrime, Sogni e Sesso erano sorprendenti e il consenso degli spettatori, le diede la spinta giusta per proseguire su questa strada.

Luciana Littizzetto infatti comincia anche l‘attività di doppiaggio alla “Delta Film” di Gassino Torinese. La sua voce diventa quella di molti personaggi delle soap e delle telenovele. Nel frattempo vince nel 1991 il premio “Ettore Petrolini” al Festival di cabaret Bravograzie di Aosta e dopo una breve parentesi come corista in una delle canzoni del disco dei Mau Mau (allora Loschi Dezi), entra nel cast del programma televisivo Avanzi di Rai Tre, condotta da Serena Dandini, guadagnando continue soddisfazioni. Da quel momento Luciana Littizzetto inizia l’ascesa verso il successo che tutti noi conosciamo.

Cosa faceva prima del successo Luciana Littizzetto

Forse non tutti sanno, che l’arte e la musica, Luciana ce l’aveva già nel sangue, prima di intraprendere la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Come del resto, dimostrano i sui studi. L’amatissima e talentuosa comica infatti si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi e si è poi laureata in lettere alla Facoltà di Magistero dell’Università di Torino.

Prima di diventare famosa, grazie anche a questi studi incredibili la Littizzetto faceva ben altro di professione. E’ stata infatti insegnate di musica per ben nove anni nella scuola media “Carlo Levi”. Un ruolo che le ha dato molto e che ha alimentato tantissimo la sua vena artistica, tant’è vero che molti dei suoi personaggi, hanno preso ispirazione proprio da quel periodo trascorso tra le mura di un’ aula assieme ai suoi alunni.

Poi è arrivato il momento in cui l’attrice si è vista costretta a fare una scelta. Grazie ad un’agenzia di Milano, abbandona definitivamente l’insegnamento per dedicarsi anima e corpo ai suoi spettacoli.

Oggi Luciana Littizzetto ha un profilo Instagram seguitissimo, con quasi tre milioni di fan. E’ adorata dai fan, soprattutto per il suo modi di fare genuino, schietto e sincero. Una spontaneità che è stata anche il suo punto di forza che associata all’ironia che l’ha contraddistingue, ha fatto di lei, un personaggio sempre al top.