Una Vita, anticipazioni sabato 22 maggio: Genoveva nega tutto

Il nuovo appuntamento odierno con Una Vita vedrà ancora una volta tra i protagonisti assoluti Genoveva Salmeron. Quest’ultima, farà un gesto del tutto inaspettato e ancora una volta si ritroverà a gestire una situazione a dir poco ingarbugliata. C’è da dire che i fan della soap spagnola conoscono benissimo il lato perfido della donna e tutti i suoi meccanismi a dir poco sconvolgenti che ha attuato da tanti mesi a questa parte. Scopriamo quello che accadrà nella puntata di oggi.

Genoveva colpisce ancora

La nuova puntata odierna della soap spagnola Una Vita celerà quindi ulteriori colpi di scena in seguito alle strategie machiavelliche di Genoveva Salmeron. C’è da dire, però, che tra i vari protagonisti assoluti ci sarà anche Santiago. Il Becerra, infatti, quando scoprirà tutto quello che c’è da sapere sulla sua identità, chiederà a Marcia una nuova chance nonostante quest’ultimo abbia scoperto un qualcosa del tutto inaspettato. Infatti, l’uomo è venuto a conoscenza dello stato interessante di Genoveva. Come ben sappiamo, l’uomo si è macchiato anche di un omicidio del tutto voluto dalla Salmeron quello che ha definitivamente messo fine alla presenza di Ursula nella soap spagnola. Proprio quando si ritroverà a sistemare i conti di questa vicenda, Genoveva gli rivelerà tutta la verità sulla reale paternità del figlio che sta per mettere al mondo.

Una gravidanza poco chiara

I fan di Una Vita, ormai da alcuni giorni, hanno scoperto la gravidanza di Genoveva Salmeron. Quest’ultima, sempre con i suoi modi di fare davvero rocamboleschi e strategici, continua a portare avanti un modus operandi inaspettato. Infatti, come ben sappiamo, la donna ha stretto un patto e un’alleanza con Santiago anche in merito all’omicidio di Ursula e non sa di essere il reale padre del bambino che sta per mettere al mondo la Salmeron ma allo stesso tempo, la donna, si è ritrovata ad affrontare anche un altro tassello molto delicato.

Per tutelare la sua storia con Felipe, però, Genoveva continua a negare che il padre del bimbo possa proprio essere lui. Solo da questo episodio, i telespettatori si renderanno conto che fra i due ci sia stata una relazione che non è mai stata paralizzata direttamente. L’impressione che si è venuta a creare sempre di più in queste ultime puntate, non ha fatto altro quindi che creare dissapori e problematiche anche in quella che era la relazione passata tra Marcia e Felipe.

Una Vita, Ursula uccisa da Santiago

L’omicidio di Ursula è stato sicuramente uno dei momenti più emblematici della storia della soap spagnola Una Vita. I telespettatori, però, non hanno fatto altro che assistere a questo momento in maniera molto delicata.

La Dicenta, all’interno della soap, non ha mai nascosto il suo lato malvagio e cattivo nonostante nell’ultimo periodo aveva recitato il ruolo da buona samaritana cercando di mettere in evidenza il vero lato cattivo di Genoveva Salmeron dinanzi all’avvocato Felipe. Quest’ultimo, per tale ragione, ha iniziato insospettirsi sempre di più ed è per questo che Genoveva ha preferito farla fuori.