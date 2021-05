Il Paradiso delle Signore, anticipazioni sabato 22 maggio: Marta con le spalle al muro

Questa settimana su Rai 1 ci sarà una sorpresa del tutto inaspettata per i fan de Il Paradiso delle Signore. Infatti, oggi sabato 22 maggio 2021, andrà in onda l’episodio 155 della stagione 5. Ancora una volta, al centro dell’attenzione mediatica ci saranno i coniugi Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Proprio quest’ultima, negli ultimi giorni, ha avuto un confronto molto spedito con papà Umberto e zia Adelaide. Il segreto che portava dentro iniziava ad essere molto incombente al punto che proprio suo marito ne verrà a conoscenza. Scopriamo subito quello che avverrà nella puntata odierna.

Marta non sa cosa fare

Il nuovo ed inaspettato appuntamento con Il Paradiso delle Signore di oggi sabato 22 maggio, vedrà, ancora una volta, protagonista Marta Guarnieri. La ragazza, dopo aver parlato a lungo con zia Adelaide, si è resa conto di voler portare avanti con grande felicità e passione il suo matrimonio con Vittorio Conti. Quest’ultimo, che di recente aveva seguito le parole di suo suocero Umberto Guarnieri, ha fatto di tutto per spodestare dalla vita privata di sua moglie Dante Romagnoli per riprendersi lo spazio che meritava. Vittorio, però, ha messo con le spalle al muro sua moglie in quanto deve prendere una decisione circa il suo futuro lavorativo. Infatti, la donna, ha ricevuto un’importante proposta da Alan Sterling di raggiungere gli Stati Uniti per una collaborazione e far conoscere i prodotti più pregiati del Paradiso anche oltreoceano. Ora che i due sembravano aver ritrovato un equilibrio ed una stabilità si ritroveranno nuovamente dinanzi ad un ostacolo che sembrerebbe essere insormontabile.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 21 maggio: Rocco e Maria andranno via?

Rocco e Maria

Oltre a Vittorio Conti a Marta Guarnieri, il prossimo appuntamento odierno con Il Paradiso delle Signore vedranno ancora una volta tra i protagonisti assoluti Rocco e Maria. Ormai il ragazzo da quando ha ricevuto anche grazie alla mediazione di Nino, la proposta di lavoro dal direttore sportivo di una squadra di ciclismo, non sta più nella pelle. Anche la sua fidanzata nonché futura sposa Maria è molto felice per il periodo idilliaco che sta attraversando il suo ragazzo. La Puglisi, però, sa che purtroppo le cose sembrerebbero non mettersi nel posto giusto soprattutto a causa di una telefonata. Proprio Maria è stata la destinataria.

Suo padre non vede l’ora che possa sposarsi al punto da fare ritorno in Sicilia. La ragazza quando aveva appreso le volontà paterne, ha iniziato a provare un senso di sgomento e di non essere più così orgogliosa ed entusiasta. Ormai si trova benissimo a Milano e vuole continuare la sua vita nel capoluogo lombardo insieme al suo futuro marito. C’è da dire, però, che anche Rocco si ritrova ad essere invogliato dallo zio Giuseppe a sposarsi ma quest’ultimo la fa solo ed esclusivamente per i soliti interessi economici.

Il Paradiso delle Signore, Ludovica spodestata da Fiorenza

Grazia la alla mediazione di Ludovica Brancia, il fidanzato Marcello è uscito dal carcere di Milano e finalmente può tornare a vivere la sua vita in totale libertà.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, la verità dietro l’addio di Laura: perché l’attrice è andata via

Fiorenza, però, che ha seguito tutti i passaggi della contessina insieme all’avvocato Finzi, ora potrà può destarla dal ruolo di vicepresidente sta del circolo. Infine, in una situazione del tutto inaspettata, Gloria riceverà una telefonata all’interno della Boutique che era destinata a Stefania.