Ursula e Sossio, difficoltà di coppia: “Abbiamo grossi problemi…”

Quella formata da Sossio Aruta e Ursula di Bernardo è indubbiamente una delle coppie più apprezzate dello spettacolo italiano. Ma come in tutte le relazioni non mancano i problemi. Scopriamo di cosa si tratta.

L’amore tra Sossio e Ursula è sbocciato all’interno dello studio di Uomini e Donne, dove i due si sono conosciuti, frequentati e innamorati. Sicuramente è stata una delle storie d’amore più fortunate del programma di Maria De Filippi, tanto da portare i due a creare una bellissima famiglia.

La relazione tra Ursula e Sossio

Ancora oggi la relazione tra i due ex concorrenti di Uomini e Donne continua a far sognare centinaia di miglia di follower sui social network, con cui la coppia ma tenersi in contatto condividendo momenti della propria giornata lavorativa e momenti di vita privata. Ma come in tutte le relazioni non mancano i problemi. A parlarne è stata proprio Ursula in una recente intervista rilasciata a Più Donna. L’ex dama come aveva già dimostrato durante le puntate di Uomini e Donne ha confermato il suo non avere peli sulla lingua e ha risposto senza timore alle domande poste dando risposte sincere. In particolare particolare quando le è stato chiesto se Sossio fosse stato in grado di comprenderla fino in fondo, non ha avuto problemi a rispondere di no.

Le parole di Ursula

L’ex dama ha affermato: “No, purtroppo no, abbiamo grossi problemi di incomprensioni. Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre. Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene”. Ovviamente queste parole non mettono in dubbio il forte legame che c’è tra di loro ma evidenziano una realtà comune a molte coppie in Italia.

Il matrimonio

L’amore rimane ciò che lega Sossio e Ursula, tanto che hanno deciso di celebrarlo con il matrimonio. In particolare l’ex calciatore aveva chiesto la mano della dama poco prima della pandemia che ha costretto la coppia a rimandare i festeggiamenti. Ma adesso per i due sembra essere arrivato il momento di celebrare le nozze che secondo quanto anticipato avverranno in Calabria.