Silvia Toffanin e Pier Silvio, due cuori e…un castello! La casa da sogno della coppia

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono indubbiamente una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Ma dove vivono i due? Scopriamolo.

La relazione tra Silvia e Pier Silvio è iniziata nel 2002 e da allora i due non si sono mai separati, facendo attenzione a tenere ben lontana la propria vita privata dai riflettori e dal loro lavoro. La coppia ha anche avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Il lavoro di Silvia Toffanin a Verissimo

Silvia e Pier Silvio sono entrambi molto impegnati con i rispettivi lavori. In particolare Toffanin dedica molta attenzione e cura alla realizzazione di Verissimo, show in onda su Canale 5 di cui è la conduttrice dal 2006. La donna ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori grazie al suo stile naturale, gentile e coinvolgente, rendendo Verissimo uno dei programmi più seguiti della rete.

Ecco dove abitano Silvia e Pier Silvio

Per i più curiosi purtroppo Silvia e Pier Silvio non lasciano troppi indizi riguardo alla vita privata, infatti entrambi amano tenersi lontani dai riflettori e dalle luci del gossip godendosi la meritata privacy. Ma in molti si sono chiesti dove la coppia viva e trascorra le proprie giornate. Secondo le informazioni ottenute, Toffanin e Berlusconi vivono in una meravigliosa casa sul mare a Portofino lontani dal caos di Milano. In particolare la residenza dovrebbe essere di proprietà della famiglia Berlusconi e si tratterebbe di una magione risalente all’800 costituita da ben 4 piani. Una vera e propria reggia in cui tutti sognerebbero di passare almeno una notte, figuriamoci tutta la vita. Data la riservatezza della coppia purtroppo non è possibile ammirare gli interni della casa.

Il matrimonio

Attualmente Silvia e Pier Silvio non sono sposati e stando alle ultime dichiarazioni di Toffanin non sembrano essere intenzionati a farlo: “Non vorrei mai pensare che chi mi sta vicino – ha affermato la conduttrice – lo fa perché deve e non perché vuole. Non mi servono le nozze per sentirmi amata.”