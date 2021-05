Emma Marrone: età, malattia, fidanzato, studi, stipendio, Maria De Filippi

Tra gli ospiti in studio dell’ultima puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, 22 maggio 2021, ci sarà anche Emma Marrone: vediamo nel dettaglio tutta la vita della cantante, dalla storia della sua malattia, fino all’approdo da Maria De Filippi.

Oggi, 22 maggio 2021, nello studio di Silvia Toffanin tra gli ospiti ci sarà anche ‘il sorriso e la voce’ di Emma Marrone. Questa di oggi sarà l’ultima puntata del talk di Verissimo, concludendo una stagione ricca di successi. Tantissimi sono stati i personaggi noti del mondo dello spettacolo che si sono seduti sulla poltrona degli ospiti e si sono lasciati andare a confessioni e racconti privati, insieme alla padrona di casa.

Nella ricca puntata odierna, ci sarà anche Emma Marrone, una delle cantanti rock più amate dal pubblico italiano, soprattutto per la sua graffiante voce e per la sua immensa umanità. Solo pochi giorni fa, Emma aveva dedicato ai propri genitori un dolcissimo post pubblicato sui social in cui li ringraziava per tutto l’amore ricevuto e gli insegnamenti avuti.

Sicuramente la cantante avrà modo di ripercorrere tutte le tappe della sua vita che vanno dalla sua situazione attuale di single, fino al delicato momento della malattia. Approfondiamo insieme la vita di Emma Marrone.

Emma Marrone: dagli studi fino ad Amici di Maria De Filippi

La famosissima cantante Emma Marrone è nata a Firenze, il 25 maggio 1984, sotto il segno dei gemelli. Per un periodo della sua infanzia ha vissuto a Sesto fiorentino, per poi trasferirsi a Lecce insieme alla sua famiglia. La giovane Emmanuela, questo il suo vero nome, conclude gli studi classici ma intanto comincia a coltivare la passione per la musica, ereditata da suo padre Rosario, chitarrista in un gruppo musicale.

Per mantenersi agli studi, Emma Marrone si è cimentata in vari lavori, dalla magazziniera fino alla commessa fino al 2003 quando vincerà la prima edizione del talent Superstar, siglando il suo primo contratto musicale. La vera occasione d’oro per Emma, però, si presenterà con la sua partecipazione, undici anni fa, ad Amici di Maria De Filippi.

Quell’edizione del talent sarà il vero trampolino di lancio per Emma che, dopo la vittoria di Amici, diventerà una delle più amate e conosciute cantanti del panorama musicale italiano. Oggi, che è una cantante di successo, quanto guadagna Emma? Secondo le indiscrezioni trapelate dal Secolo XIX solo per essere stata presente in una serata di Sanremo 2015, la giovane cantante avrebbe ricevuto un cachet di 60/70 mila euro.

Non è noto sapere, in modo preciso la cifra, ma sicuramente bisogna considerare il lavoro di Emma nelle vesti di direttore artistico di Amici e il ricavato dei concerti e dei dischi venduti.

Dalla malattia al fidanzato: ecco oggi Emma

Grande successo per la sua carriera di cantante ma grandi sofferenze nella sua vita privata. Il più grande dolore per Emma, affrontato con grinta e determinazione, è stata la scoperta della malattia, quando a soli 24 anni ha avuto un cancro all’utero e alle ovaie. Una lunga lotta che nel 2013 l’ha portata ad un intervento chirurgico e a tornare sotto i ferri nel settembre 2019, dando successivamente il lieto annuncio che la malattia non si è più manifestata.

Oltre ai problemi di salute, anche l’amore non ha remato molto a favore della bellissima e talentuosa Emma Marrone: oggi è single e aperta ad una nuova esperienza d’amore, così come ha dichiarato “Sono in uno stato di grazia. Ho trovato un equilibrio meraviglioso. Mi sono resa conto che lasciarsi amare è più complicato di tutto il resto”.

Nel suo passato, però, c’è stata la lunga relazione con il ballerino di Amici, Stefano De Martino che, ai tempi, la lasciò per stare con Belen Rodriguez. L’amore tornerà nel suo cuore, con l’attore di Squadra Anti Mafia, Marco Bocci, nel ruolo del commissario Calcaterra ma anche lui lasciò Emma per conoscere, poco dopo, Laura Chiatti, diventata poi sua moglie.