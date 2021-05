Chi è Gessica Notaro: età, aggressione, ex fidanzato, lavoro e vita privata

Gessica Notaro: la sua biografia, dalla fascia di Miss Emilia-Romagna al debutto nel mondo della musica. Fino alla terribile aggressione del 2017.

Gessica Notaro: biografia

Gessica Notaro è nata il 27 dicembre del 1989 nella provincia riminese. Giovanissima, all’età di 17 anni, partecipa a Miss Italia, in virtù della fascia vinta nell’edizione di Miss Emilia-Romagna, 2007. Non riesce ad indossare l’ambito diadema, ma riesce a farsi notare ed a partecipare a diverse trasmissioni televisive di successo, come Quelli Che…, su Rai Due e Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

Durante questi anni due terribili lutti colpiscono Gessica Notaro: viene a mancare prima il papà, a causa di un tumore, e poi suo fratello, toltosi la vita nel 2011. In seguito Gessica Notaro decide, dopo l’incontro con il produttore Mauro Catalini, decide di seguire la sua grande passione, la musica. La giovane registra così un album in studio in cui si cimenta in cover di brani di successo, ma in versione latino americana.

Carriera musicale di Gessica Notaro

Gessica Notaro ha debuttato nel 2016 con Hello, cover della famosissima canzone di Adele. Nel 2017 è stata la voce del gruppo Del Barrio e, nel 2017, ha inciso l’album Gracias a la vida.

Nel 2018 è stata concorrente di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro di ballo Stefano Oradei. Attualmente Gessica Notaro è fidanzato con un ragazzo di nome Marco. Ha ricevuto, inoltre, il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La terribile aggressione del 2017

La vita di Gessica Notaro cambia per sempre la notte del 10 gennaio del 2017. Qualche tempo prima, la donna conobbe Edson Tavares, suo collega 32enne capoverdiano, con cui ebbe una frequentazione. Gessica Notaro decide di lasciarlo, poichè l’uomo rivela la sua vera natura: aggressiva e violenta. L’uomo prima decide di perseguitarla, fino a quella fatidica notte in cui, dopo averla attesa sotto casa, la aggredisce violentemente sfregiandola al volto con dell’acido.

Tavares attualmente detenuto nel carcere di Bologna ed è stato condannato in appello a una pena di oltre 15 anni per l’accusa di aggressione con acido e stalking ai danni della Notaro.