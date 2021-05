Uomini e Donne, che fine ha fatto il cavaliere Michele Dentice: colpo di scena nella sua vita

Ha lasciato Uomini e Donne tra le perplessità di chi lo seguiva e lo ammirava, ma Michele Dentice, ex cavaliere del Trono Over, che ha avuto un debole per Roberta Di Padua, oggi al fianco di Riccardo Guarnieri, ha intrapreso una nuova strada, anche se sempre all’ interno del mondo dello spettacolo. Ecco quale

Un cavaliere con muscoli e cervello

Nato a Napoli il 2 agosto del 1984, Michele Dentice di professione fa il Mental Coach e il Personal Trainer. Ha infatti una forte passione per le palestre, ma non si è limitato solo a presenziare costantemente tra gli attrezzi di ginnastica e a coltivare il suo fisico scultoreo. L’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, dopo essersi diplomato, sceglie di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università degli studi di Napoli “Parthenope” dove frequenta con molta passione il corso di Scienze motorie, sport e salute.

Dentice, non solo porta a termine i tre anni previsti dal regolamento, ma riesce a conseguire la laurea con il massimo dei voti e non soddisfatto, subito dopo, si iscrive ad un Master in psicologia dello sport presso L’università Unicusano. Insomma, una persona ben lontano dal “palestrato” fine a se stesso.

Il percorso di Michele Dentice a Uomini e Donne

La partecipazione di Michele Dentice a Uomini e Donne ha lasciato il segno. Del passato sentimentale del cavaliere partenopeo non si sa un granché, ma sappiamo che davanti alle telecamere di Canale 5 si è interessato molto a Roberta Di Padua. Il suo fascino in realtà ha fatto breccia nei cuori di molte altre dame, ma lui non ha avuto occhi che per la Di Padua. Adesso quest’ultima, come sanno i fedelissimi dello show, sta vivendo una storia sentimentale e abbastanza turbolenta (secondo gli ultimi aggiornamenti) con Riccardo Guarnieri, l’ex fidanzato di Ida Platano.

All’epoca Roberta ammise di sentirsi anch’ella coinvolta dal rapporto di Michele, ma dopo un tira e molla, la dama decise di allontanarsi da lui per gettarsi tra le braccia di Riccardo. Sebbene Dentice abbia più volte ribadito il contrario, molti associano il suo allontanamento dal programma a questa circostanza. Dopo alcune settimane infatti della chiusura della sua frequentazione con Roberta, il cavaliere ha deciso di uscire da Uomini e Donne.

La svolta incredibile

Oggi Michele Dentice, è seguitissimo sui social e non ha mai smesso di far innamorare le fan. Si descrive come un uomo curioso sempre pronto ad imparare cose nuove, tanto che sta studiano anche per ottenere una laurea specialistica sempre nel settore dello sport e dell’alimentazione.

Tuttavia è lo spettacolo che ancora una volta lo attrae a sè. Mentre Roberta Di Padua si presenta a Uomini e Donne, raccontando la sua crisi con Riccardo, Michele Dentice fa l’attore. Ebbene si, l’ex cavaliere farà parte del cast della serie tv Gomorra. E’ stato lui stesso a darne l’ annuncio attraverso uno scatto dal set, pubblicato successivamente su social. Così come Armando Incarnato, anche Michele Dentice apparirà nella celebre serie televisiva