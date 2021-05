Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 24 maggio: Marta e Vittorio si dicono addio

Dopo lo straordinario appuntamento del sabato pomeriggio, Il Paradiso delle Signore ritorna al consueto appuntamento pomeridiano settimanale delle ore 15:55. Nella puntata odierna di lunedì 24 maggio, i fan, purtroppo assisteranno ad un addio davvero molto sofferto. Stiamo parlando di Marta Guarnieri e Vittorio Conti. I due arrivano a questa decisione in quanto la figlia di Umberto non sa ancora cosa fare circa la proposta giunta dagli Stati Uniti fatta da Alan Sterling. Scopriamo tutto quello che avverrà nella puntata odierna.

Un addio già scritto

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore ormai in questa quinta stagione hanno sicuramente apprezzato molto la coppia formata da Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Purtroppo, c’è da dire che i due in questa stagione hanno vissuto momenti di alti e bassi che sembrerebbero non essere ancora terminati. Infatti, quello a cui assisteremo nella puntata di oggi ha davvero del clamoroso. I due coniugi arrivano a dirsi addio semplicemente perché Vittorio dopo aver messo dinanzi ad un aut aut la giovane donna, si è stufato dell’ennesimo segreto che quest’ultima gli avrebbe omesso. Però, proprio nella puntata di oggi scopriremo realmente quale sia la decisione presa da Marta circa il suo futuro lavorativo in merito alla proposta fatta da Alan Sterling. Qualora la ragazza accettasse tale incarico, sarà costretta a lasciare il capoluogo lombardo e quindi trasferirsi negli Stati Uniti.

Il segreto di Maria

Nella puntata di oggi lunedì 24 maggio, tra gli altri protagonisti de Il Paradiso delle Signore è giusto parlare della coppia formata da Rocco e Maria. Il ragazzo, dopo la grande notizia relativa al lavoro offerto da un direttore sportivo di una squadra di ciclismo professionista, sta vivendo questo periodo al settimo cielo. Ancor di più, avendo preso l’anello di fidanzamento per la giovane fidanzata, non vede l’ora di poter convolare a nozze con lei. C’è un piccolo asterisco in questa situazione così rosea e florida.

La giovane Maria non ha ancora rivelato la clausola matrimoniale che le sarebbe stata additata da suo padre. Infatti, il signor Puglisi vuole assolutamente che dopo le nozze con Rocco, sua figlia debba ritornare necessariamente in Sicilia. La ragazza non sa come dirlo al suo giovane fidanzato ancor di più perché in primis lei non vuol tornare a vivere nell’isola in quanto ha trovato la sua dimensione nel capoluogo lombardo.

Il Paradiso delle Signore, la telefonata misteriosa

Tra gli altri protagonisti de Il Paradiso delle Signore finalmente Marcello dopo essere stato liberato dal carcere di Milano è pronto a rivivere la libertà insieme al suo grande amore ovvero Ludovica Brancia. Proprio quest’ultima, grazie all’opera portata avanti dal avvocato Finzi è riuscita a liberare il giovane barista.

Se da un lato c’è la gioia del momento felice, dall’altro Gloria è davvero preoccupata per la telefonata che ha ricevuto nella boutique. Ha scoperto che il padre di Stefania possa molto probabilmente giungere a Milano per un trasferimento di lavoro. Infine, Gabriella è ancora molto titubante e dispiaciuta per l’idea di suo marito Cosimo ovvero quella di trasferirsi a Parigi e collaborare con Defois.