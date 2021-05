Il Paradiso delle Signore, finale di stagione esplosivo: accade di tutto

Il Paradiso delle Signore è il telefilm che sta spopolando sulla Rai. Il merito è senza dubbio della storia avvincente e della bravura del cast d’eccezione. Secondo fonti attendibili pare che ci sarà un grande colpo di scena a fine stagione. Ecco tutti i dettagli.

Finale esplosivo per Il Paradiso delle Signore

La serie televisiva italiana è diretta da Monica Vullo ed è trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 2015. Nonostante siano passati degli anni, Il Paradiso delle Signore appassiona tantissimi telespettatori. Per questo motivo nel 2018 la serie è stata trasmessa nel formato di soap opera e la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Vagamente ispirato al romanzo di Emile Zola, le vicende hanno come sfondo la città milanese degli anni sessanta. Il 28 maggio sarà mandata in onda l’ultima puntata della quinta stagione e si prevede un finale sconvolgente. A dare delle info al giornale DipPiùTv ci ha pensato l’attore Alessandro Tersigni che presta il suo volto a Vittorio Conti.

“Un finale che il pubblico non di aspetta”

Uno dei protagonisti indiscussi della soap opera è senza dubbio Vittorio Conti, il quale è riuscito a diventare il direttore del negozio partendo dalle basi. Ha iniziato la sua carriera come pubblicitario dotato di grandi ambizioni. In ambito sentimentale ha trovato l’amore tra le braccia di Marta Guarnieri che poi ha sposato. Data l’impossibilità di avere figli, sono subentrati dei problemi fino ad arrivare a dei tradimenti. Lei è stata con Dante Romagnoli mentre lui si è lasciato con la cognata Beatrice Conti. Si spera che nell’ultima puntata possano ritrovare l’equilibrio perso. I meno ottimisti credono che non avranno una risposta ben precisa sull’argomento, anche se l’attore ha lasciato intendere qualcosa. Ha parlato di una spaccatura profonda nel rapporto di Vittorio e Marta, ma non è entrato nei dettagli. Stando a quanto riferito, pare che al momento non ci sarà nessun “…e vissero felici e contenti”. “Se un uomo tradisce si dice che lo faccia per attrazione fisica, Se invece lo fa la donna vuol dire che l’amore finisce”, con queste parole ha fatto capire che probabilmente Marta non è più innamorata di Vittorio. Non a caso potrebbe partire per gli Stati Uniti in seguito a una nuova proposta di lavoro.

Altre vicende della soap opera

Per quanto riguarda le altre vicende, nell’ultima puntata si scoprirà che capofamiglia Amato custodirà un segreto sconvolgente. Marta non sa se accettare la proposta di lavoro della Sterling oppure restare a Milano e andare avanti con la sua vita. Rocco sarà felice per il suo futuro da ciclista professionista e Maria non racconterà del padre che darà la sua benedizione al matrimonio solo se andranno a vivere in Sicilia. Cosimo cercherà di convincere la moglie Gabriella ad accettare una proposta di lavoro. I colpi di scena, dunque, saranno tanti.

