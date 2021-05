Maria De Filippi curiosità: perché usa sempre il microfono a gelato. Il retroscena

Maria De Filippi è la conduttrice più amata dal pubblico italiano. Propone sempre dei programmi avvincenti che riscuotono un enorme successo. Molti telespettatori si sono chiesti perché utilizza sempre il microfono a gelato. Ecco qual è il motivo.

Maria De Filippi: regina indiscussa della tv

A breve il programma Uomini e Donne giungerà al termine. I telespettatori sono curiosi di assistere alle ultime fasi delle vicende sentimentali dei partecipanti. Molti si chiedono se Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone andranno via insieme mano nella mano. Ida Platano, invece, ha accettato il corteggiamento del cavaliere Gabriele che si era proposto appunto per Elisabetta, ma ha gettato la spugna dopo che lei si è dichiarata innamorata di Luca. È stata Maria De Filippi a fargli notare la dama di Brescia e pare che le cose stiano andando bene. Per quanto riguarda i tronisti Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone sono felici e raggianti sui social accanto alle rispettive scelte: Alessio Ceniccola e Vanessa Spoto. Anche la ventesima edizione di Amici ha mandato in onda l’ultima puntata di recente. Ha portato a casa la coppa della vittoria Giulia Stabile e come lei anche gli altri finalisti si stanno godendo il meritato successo. Alcuni telespettatori hanno notato un particolare della conduttrice: usa sempre il microfono a gelato in quasi tutte le trasmissioni televisive. Ecco spiegato il motivo.

Perché usa sempre il microfono a gelato?

Tanti italiani apprezzano lo stile sobrio ed elegante della De Filippi. Durante le puntate del serale di Amici ha sfoggiato dei capi d’abbigliamento stupendi. Ha anche abbinato degli accessori che le danno un tocco di originalità. Tutti, però, hanno notato che nel corso degli anni ha sempre utilizzato il microfono a gelato. Se utilizzasse un altro tipo di microfono, potrebbe avere entrambe le mani libere. In realtà si tratta di una questione di abitudine. Tuttavia quando è al timone della conduzione di C’è posta per te può farne a meno per praticità. Infatti quando racconta le storie e interagisce con i protagonisti delle vicende che propone, lo fa quasi sempre senza l’ausilio del microfono a gelato.

“Maria sei un essere speciale”

Con il tempo Maria De Filippi è riuscita a conquistare il pubblico al punto tale che oggi è impensabile non vederla nel piccolo schermo. Lorella Cuccarini ha voluto esprimere un suo pensiero sulla conduttrice che ha raccolto tantissimi consensi: “Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla”. Ha voluto condividere queste parole sul proprio profilo Instagram. Ecco alcuni commenti: “Maria scegliendoti, è andata a colpo sicuro” e “Complimenti Lorella!”

