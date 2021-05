Lorenzo Crespi, che fine ha fatto l’attore? Eccolo dopo la grave malattia

Lorenzo Crespi (vero nome Vincenzo Leopizzi ) è un attore italiano che ha riscosso un grande successo negli anni precedenti. Ora è lontano dai riflettori e si sta dedicando al altro. Ecco come sta conducendo la sua vita.

La carriera di Lorenzo Crespi nel piccolo schermo

Nato a Messina il 13 agosto 1971, Lorenzo Crespi è un attore italiano, interprete di film e di fiction televisive. All’età di 16 anni si è trasferito a Milano per dedicarsi alla recitazione. L’anno 1995 è quello del suo primo esordio: ottiene un ruolo nel film I buchi neri di Pappi Corsicato e ha modo di lavorare con Manuela Arcuri. Il successo è stato tale che nel 1996 ha recitato ne La sindrome di Stendhal di Dario Argento. Più tardi nel 2010 ha partecipato alla sesta edizione di Ballando con le stelle accanto alla ballerina Natalia Titova. I telespettatori della Rai ricorderanno che ha abbandonato la trasmissione senza dare alcuna spiegazione. Nel 2014 a Domenica Live si è recato spesso in qualità di opinionista, ma poi ci sono state delle divergenze di opinioni con Barbara D’Urso e per questo motivo ha lasciato il programma. Da allora non è più comparso nel piccolo schermo. Ecco a cosa si sta dedicando attualmente.

Di cosa si occupa oggi l’attore?

Lorenzo Crespi è stato ospite del programma Vieni da me e in quella occasione ha raccontato com’è la sua vita lontano dalle telecamere. Si sta dedicando alla sua più grande passione, ovvero la falconeria. Non a caso sul profilo social pubblica spesso degli scatti con bellissimi rapaci. Purtroppo la sua vita è stata influenzata da un problema di salute. Nel 2010 ha iniziato a presentare i primi problemi ai polmoni che ha trascurato. Durante una puntata di Domenica Live ha rivelato agli italiani l’esistenza della malattia. Per questo motivo, con grande rammarico, ha detto che non può più lavorare. Qualche opinionista, come Karina Cascella, gli ha puntato il dito contro accusandolo di vittimismo, però lui si è difeso a spada tratta. Ha dato delle colpe alla padrona di casa per la situazione che ha vissuto e per questo motivo non ha fatto più ritorno nel programma. Lorenzo Crespi non ha mai nascosto di avere difficoltà economiche da quando non fa più parte del mondo dello spettacolo. Attualmente non ha ancora trovato un lavoro.

“C’è chi ha finto di volermi aiutare”

Nel programma di Caterina Balivo Lorenzo Crespi ha parlato della sua malattia, in quanto a parer suo delle persone avrebbero sfruttato la situazione per ottenere visibilità: “Per anni hanno usato la mia fragilità. Queste persone le ho riviste negli anni, andando da loro solo che io sono stato male una volta, ma su otto volte che sono andato da loro, sette volte hanno avuto il bisogno di ripercorrere la malattia. Ma io non stavo male”.

