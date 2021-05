Striscia la notizia, avete mai visto il fidanzato di Shaila? Bellissimo

Entrano quotidianamente a passo di stacchetto nelle case degli italiani: sono le veline di Striscia la Notizia. Ma lontano dalle luci dei riflettori come trascorrono le loro giornate Shaila Gatta e Mikaela Neaza Silva? Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata di Shaila.

Shaila Gatta è una delle due veline attualmente in carica protagoniste degli stacchetti di Striscia la Notizia: accanto a lei si esibisce la sua compagna d’avventura, Mikaela Neava Silva.

Come tutte le veline passate all’interno della trasmissione, tra cui spiccano i nomi di Cristina Quaranta, Elisabetta Canalis, e tante altre, la Gatta sogna di avere un ruolo all’interno del variegato panorama televisivo italiano: in questo senso il tg satirico di Antonio Ricci risulta essere un’ottima palestra che prepara le ragazze a diventare le showgirl di domani.

Shaila Gatta: amore a distanza con il suo Leonardo Blanchard

Shaila, come tante sue ambiziose coetanee, non si limita a lavorare come velina, ma contemporaneamente continua a studiare per prepararsi al meglio: segue corsi di dizione, canto e recitazione. Un fisico invidiabile e perfetto, uno sguardo che ammalia e un sorriso contagioso: sono queste le caratteristiche della velina che saltano subito all’occhio e che la incoronano come una delle ragazze di Striscia più belle degli ultimi anni.

Come si tiene in forma la bella velina, figura simbolo di Striscia la Notizia fin dal 1988? Sicuramente grazie alla condivisione della passione per il fitness con il fidanzato Leonardo Blanchard. I due hanno una relazione da oltre un anno, un sentimento travolgente e ricco di passione: vivono in due città diverse ma quando sono insieme non smettono mai di giocare e divertirsi, mostrando la loro complicità sui social.

Lei vive a Milano per lavoro e lui abita a Grosseto: appena possono corrono l’uno tra le braccia dell’altro, come è accaduto subito dopo il lockdown che li ha visti divisi per circa 3 mesi. Ma come si sono conosciuti Shaila e Leonardo? Un incontro casuale e fortuito, seguito ad un corteggiamento moderno sui social. Poi è scattato l’amore e i due non si sono più lasciati.

La quotidianità della velina di Striscia la notizia con il suo fidanzato, tra amore e sport

“Ci siamo incontrati per la prima volta a settembre, grazie ad amici in comune, anche se lui aveva già iniziato a farmi la corte da un mesetto tramite Instagram. E non ci siamo più lasciati”, ha rivelato la velina a DiPiù tv. Anche Leonardo è un volto noto: oltre ad essere un ex calciatore, che ha abbandonato la carriera calcistica dopo aver militato in diverse squadre di rilievo, ha deciso di dedicarsi completamente alla passione per il fitness e contestualmente gestisce un negozio di abbigliamento a Grosseto.

Sheila si dichiara molto coinvolta dal suo fidanzato e si prepara alla nuova stagione di Striscia la Notizia con nuovi conduttori. La velina è pronta a scommettere sul fatto che sia l’amore della sua vita, ma per il momento non pensa a mettere su famiglia. La velina lo descrive come un ragazzo con la testa sulle spalle, pronto ad appoggiare le sue scelte professionali e che non si mostra mai troppo geloso, dimostrandosi attentissimo ad ogni sua esigenza. Sui rispettivi social i due si mostrano sorridenti e innamorati e condividono spesso con i loro follower i momenti di allenamento, i consigli per tenersi in forma e la quotidianità di una giovane coppia felice.