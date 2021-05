Tina Cipollari e Kiko, perché si sono lasciati: la verità sull’addio

Tina Cipollari e Kiko si sono conosciuti e innamorati all’interno dello studio di Uomini e Donne: dopo 3 figli e 15 anni insieme si sono detti addio, ma quali sono i motivi di questa improvvisa separazione che ha deluso i fan della nota opinionista?

Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano: la sua presenza nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne, è stata fortemente voluta da Maria De Filippi per la spontaneità irriverente che caratterizza la bella vamp.

Da oltre vent’anni Tina intrattiene il pubblico con le sue pungenti osservazioni: il duello con Gemma Galgani diverte fino alle lacrime gli appassionati della trasmissione che ha come obiettivo la formazione di coppie disposte a cercare l’amore in tv.

Uomini e Donne: come è sbocciato l’amore tra Tina Cipollari e Kikò Nalli?

Proprio a Uomini e Donne anche Tina trovò l’amore. Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo per arrivare agli inizi della fortunata trasmissione, quando il pomeriggio di Canale 5 era occupato dalla messa in onda dei primi troni. All’epoca dei fatti la Cipollari era già stata corteggiatrice e tronista a sua volta e, non avendo trovato un uomo in grado di tenerle testa, era rimasta all’interno del programma come opinionista, prendendo posto su una seduta pensata appositamente per lei.

I suoi occhi hanno incrociato quelli di Kikò Nalli, un giovane ragazzo che si era presentato per corteggiare la tronista Zaira. Tra i due è nato un gioco di sguardi che non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Così, dopo qualche uscita Tina e Kikò hanno deciso di uscire allo scoperto confessando di essersi innamorati e di voler stare insieme anche lontano dalle luci dei riflettori. Poi è arrivato il matrimonio a celebrare questo amore e tre figli a suggellarlo ulteriormente.

Kikò e Tina, addio dopo 15 anni: come sono oggi i rapporti tra i due ex?

La coppia è naufragata nel 2018 e tutti si sono chiesti quali siano stati i motivi dell’addio. A rivelare la causa della separazione è stato proprio Nalli, rispondendo alle numerose domande curiose in merito. Stando a quanto dichiarato dall’hair stylist, pare che all’interno del rapporto sia venuta a mancare una componente davvero importante. “Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”, ha spiegato Kikò sottolineando come non sia mai venuta meno la stima che li lega come genitori di tre splendidi ragazzi, Mattias, Francesco e Gianluca.

Sia Tina che il suo ex marito sono andati avanti con le rispettive vite. La Cipollari è legata sentimentalmente al ristoratore Vincenzo Ferrara dal 2018: i due stanno progettando il matrimonio e sembrano più innamorati che mai. Pare, invece, che Kikò sia attualmente single, dopo la fine della sua storia con Ambra Lombardo, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello, e quella con l’attrice Myr Garrido.