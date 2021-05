Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta a lui: chi vuole, nome bomba

Questo è il periodo dell’anno in cui si prepara la prossima stagione televisiva: anche Milly Carlucci è al lavoro per il suo Ballando con le stelle: la conduttrice desidera ardentemente ingaggiare uno dei nomi più importanti del panorama sportivo italiano.

Ballando con le stelle aumenta il suo successo di edizione in edizione: le bellissime coreografie e la sfida tra Vip appassionano milioni di telespettatori curiosi di vedere quale coppia alzerà al cielo l’ambito trofeo.

La scorsa edizione, ad esempio, è stata vinta da Gilles Rocca, che è stato poi chiamato come naufrago a L’Isola dei Famosi: ma questo potrebbe non essere l’unico incrocio che mette in relazione i due programmi della televisione italiana.

Milly Carlucci pensa ad un ruolo per Francesco Totti a Ballando con le stelle

Secondo le indiscrezioni che circolano nell’ambiente pare proprio che Milly Carlucci stia corteggiando con insistenza una stella del calcio italiano. Il nome in questione sarebbe quello di Francesco Totti: il campione giallorosso potrebbe essere uno dei ballerini provetti che si mettono alla prova tra un passo di danza e l’altro? La prima ipotesi, quella di vederlo come concorrente pare già essere stata scartata dall’ex capitano della Roma: il marito di Ilary Blasi non si sente pronto per cimentarsi in questa sfida di ballo.

LEGGI ANCHE : Ballando con le stelle, Milly Carlucci furiosa: cosa sta succedendo

C’è però la seconda opzione: Francesco Totti potrebbe essere uno dei ballerini per una notte, le star del mondo dello spettacolo, della musica o dello sport che si esibiscono per una delle serata dell’intera edizione accompagnati da uno dei maestri o delle maestre che collaborano da anni con Ballando con le stelle. In realtà c’è una terza opzione che risulta quella più plausibile per il ruolo che potrà ricoprire Totti all’interno del programma.

Tante novità per lo show di Rai Uno: la Carlucci annuncia rinnovamento

Francesco potrebbe indossare i panni del nuovo giurato di Ballando con le stelle. L’ex calciatore potrebbe quindi sedere alla famosa scrivania di Rai 1, aggiungendosi al parterre di esperti composto da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Al momento pare che l’uomo non abbia ancora accettato la proposta, ma la Carlucci è decisa a non demordere e a portare Totti all’interno del suo cast d’eccellenza.

Con il suo modo di fare e la sua spontaneità Totti potrebbe rivelarsi un ottimo componente della giuria che spicca tra le diverse trasmissioni per il maggior numero di battibecchi e polemiche create. Un gioco di botte e risposte si instaura tra i protagonisti chiamati a giudicare e quelli chiamati ad esibirsi: a tenere le fila del duello è Milly che con la sua proverbiale eleganza riesce a riportare tutto all’ordine.

LEGGI ANCHE : Ballando con le Stelle, che fine ha fatto Veera Kinnunen: nuovo amore per la ballerina

Riuscirà Francesco Totti a trovare il suo spazio tra le lingue taglienti di Selvaggia e Guillermo? Di sicuro il suo arrivo sarebbe accolto come un forte segnale di rinnovamento, una delle novità di Ballando con le stelle, tra le tante annunciate dalla Carlucci. E chissà che quest’anno non ci sia anche uno scombussolamento all’interno del team di maestri e professionisti che accompagna i vip nel percorso di apprendimento e nelle esibizioni: dopo l’addio di Simone Di Pasquale tutto può ancora accadere.