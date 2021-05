Domenica In, anticipazioni 23 maggio 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier

Il nuovo appuntamento con Domenica In regalerà tante sorprese ai telespettatori. Mara Venier, ancora una volta, saprà allietare i suoi telespettatori con tematiche ed argomenti tali da emozionare e anche informare circa la situazione dei vaccini in Italia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento con il talk show domenicale condotto dalla zia più amata dagli italiani.

Le novità dell’ultimo decreto

Negli studi Fabrizio Frizzi, domenica 23 maggio 2021 Mara Venier condurrà un nuovo appuntamento con Domenica In. Come ben sappiamo, la trasmissione inizia alle ore 14 ed ampio spazio sarà sicuramente riservato all’emergenza sanitaria e tutto ciò che c’è da sapere con la situazione dei vaccini in Italia. Interverranno sia personaggi politici che medici. Fra questi è giusto parlare di Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e il professore Fabrizio Pregliasco nonché direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. Proprio dal capoluogo Lombardo ci saranno anche il direttore del quotidiano Libero Alessandro Sallusti ed Enzo Miccio. Proprio quest’ultimo, wedding planner di grande successo e di fama ormai in tutta Italia, potrà parlare anche delle nuove regole che riguarderanno i ricevimenti che potranno partire dal prossimo 15 giugno dell’anno in corso. Come ben sappiamo, però, Mara avrà modo anche di intervistare personaggi del cinema e della musica italiana tanto amati dai telespettatori. Scopriamo subito di chi si tratta.

Musica, cinema ed intrattenimento

Tra gli ospiti famosi che allieteranno la puntata di Domenica In 23 maggio, ci saranno anche Albano Carrisi e Jasmine. I due avranno modo di parlare sia del loro bellissimo rapporto sia anche del grande progetto musicale della figlia del Leone di Cellino San Marco. I due, insieme, hanno condiviso anche una splendida esperienza televisiva come giudici della versione senior di The Voice, condotto da Antonella Clerici su Rai Uno.

Non solo loro saranno presenti in questo nuovo appuntamento con lo show di Mara Venier. Infatti, sempre restando nella sfera musicale, ci sarà Giuliano Sangiorgi meglio noto come il leader dei Negramaro. Per la sezione cinema, invece, sarà presente Pierfrancesco Favino che avrà modo di parlare del suo nuovo film Il traditore.

Domenica In, ricordi e ritorni

Il nuovo appuntamento di Domenica In, però, sarà anche il momento giusto per Mara Venier per poter raccontare al meglio la strage di Capaci avvenuta proprio il 23 maggio del 1992. Per tale ragione la conduttrice veneta avrà modo di intervistare la sorella di Giovanni Falcone, Maria.

Tra gli altri ospiti che interverranno in studio ci sarà anche Alberto Angela che finalmente, per la gioia di tantissimi telespettatori, tornerà in prima serata su Rai Uno dal prossimo giovedì con Ulisse – Il piacere della scoperta. Non ci resta che attendere quindi il nuovo appuntamento dello show di Rai Uno per poter scoprire tutti i tratti salienti delle interviste della Venier e dei suoi tantissimi ospiti che interverranno in studio e a distanza.