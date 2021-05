Filippa Lagerback e Bossari, la verità sulla crisi

Tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo è giusto parlare di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. I due, insieme ormai da tanti anni, sono anche genitori di una splendida figlia di nome Stella. Così come tante coppie sia dello spettacolo e sia della vita comune, anche loro si sono ritrovati dinanzi ad una crisi. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Un’intervista molto chiara

Come ben sappiamo, Daniele Bossari ha sposato Filippa Lagerback solo dopo la sua partecipazione e vittoria al Grande Fratello Vip. Il conduttore, dopo quella sua esperienza, ha anche avuto modo di parlare di una crisi fortunatamente passata. Nonostante siano molto amati ed osannati dai telespettatori e anche dai fan che li seguono sui social network, entrambi hanno rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove hanno parlato in modo esplicito dei problemi passati. Anche loro, quindi, hanno dimostrato di essere una coppia comune dove le liti e i problemi possono sorgere. Per tale ragione, però, hanno anche evidenziato entrambi che la forza risiede proprio nell’amore e nel rispetto reciproco.

Leggi anche -> Lei è la figlia di una delle coppie della tv più amate e belle: notate la somiglianza con la mamma?

Il segreto del vero amore

Proprio Daniele Bossari in merito alla crisi passata ha rilasciato le seguenti parole a Vanity Fair: “Forse la mia depressione si lega in gran parte a una mia vulnerabilità nei confronti dei giudizi degli altri. Facevo fatica a capire che non potevo piacere a tutti.” Da ciò si può dedurre come la sua grande sensibilità e i suoi complessi provenissero soprattutto dal fatto di non riuscire ad accettare di non poter piacere a tutti. Fortunatamente, però, questa rappresenta solo una parentesi della loro vita che fortunatamente è stata risolta in maniera encomiabile.

Come se non bastasse, anche Filippa ha rilasciato delle parole allo stesso giornale: “Le liti ci stanno e fanno parte della vita e sarebbe strano se non si verificassero degli scontri, che invece reputo produttivo. La cosa importante è che ognuno riesca a mantenere i propri spazi.” Il loro modo di pensare e il grande amore fanno sì che possano essere davvero una delle coppie longeve più amate e più osannate dal pubblico italiano. Il fatto di riuscire a trovare dei propri spazi anche quando una casa è piccola, è importante per il benessere della coppia stessa.

Filippa Lagerback e Bossari sotto una buona “Stella”

Filippa Lagerback e Daniele Bossari non hanno mai nascosto che uno dei segreti della longevità della loro vita di coppia e del loro grande amore risiede anche nel dialogo.

Leggi anche -> Che tempo che fa, la decisione della Rai su Fabio Fazio: cosa accadrà

Senza mai aver bisogno di aver paura di ferire l’altro. Questo è alla base di qualsiasi rapporto umano ed è per questo che i fan li apprezzano. Non è da tutti essere così critici ma allo stesso tempo realisti per affrontare una vita di coppia in maniera consona e corretta. Il loro grande amore, però, vive anche di una grande luce. Stiamo parlando di Stella che è nata Città di Castello nel luglio del 2003. Proprio la ragazza è sicuramente una tra le più grandi gioie giunte nella loro vita.