Conoscete la dieta che fa Fiorello abitualmente? Distruggerebbe il vostro corpo!

Fiorello è uno degli showman più apprezzati è amati dagli italiani. Nonostante abbia spento da poco più di 60 candeline, mostra una grinta e un fisico invidiabili. Il segreto? La dieta.

Conoscete la dieta che fa Fiorello?

Per il secondo anno consecutivo Fiorello ha affiancato Amadeus sul palco del teatro dell’Ariston. Stavolta il Festival di Sanremo non ha avuto il pubblico in sala, però ha riscosso allo stesso modo un grande successo. Il merito è stato non solo dei concorrenti, ma anche del simpatico duo che ha stravolto il tradizionale evento con originalità e risate assicurate. Durante un’intervista Fiorello si era anche espresso su ciò che sono costretti a vivere i giovani a causa della pandemia parlando di sua figlia: “Ho una figlia adolescente e soffro per lei. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando…per tutti i genitori e gli adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera”. Per fortuna adesso le restrizioni si sono ridotte, dunque è possibile rivedere gli amici (tenendo sempre conto delle norme anti-covid). Tutti non hanno potuto non notare la sua fisicità invidiabile. In effetti ha dichiarato di aver perso tanti kg grazie ad una nuova alimentazione. Si tratta della dieta del dinner cancelling.

Ecco le info sulla dieta

Il dinner cancelling è un regime alimentare che prevede dei digiuni a intermittenza. Nello specifico non si tocca cibo per ben sedici ore e in otto si mangia in modo normale, cioè si evitano degli eccessi per fame. Quindi l’ultimo pasto si consuma alle diciassette, dopodiché chi opta per questa alimentazione non varca più la soglia della porta della cucina. Durante le ore del digiuno sono ammesse solo tisane senza zucchero e acqua. Questa dieta è opera del nutrizionista Dieter Grabbe. Secondo il medico questa dieta deve essere ripetuta tre giorni alla settimana. I benefici si possono ottenere anche seguendo un solo giorno di dieta la settimana. Può essere ripetuto anche nell’arco di un anno per dare una stabilità al proprio peso. Tra i benefici ci sono l’aumento della concentrazione dell’energia e perdita di peso e grasso corporeo. Previene anche la malattia di Alzheimer e riduce i processi di invecchiamento. Tuttavia ci sono anche delle controindicazioni.

Le controindicazioni

Il digiuno è sconsigliato per le donne che aspettano un bambino o in fase di allattamento. Questo discorso riguarda anche le persone sottopeso, quelle con disturbi alimentari e i bambini. Inoltre bisogna ricordare che non si tratta di una dieta miracolosa, quindi bisogna associare l’attività fisica. Inoltre questo tipo di dieta determina disturbi del sonno e attacchi di fame. In effetti nel nostro Paese il buon cibo non manca mai. Di conseguenza bisogna essere fortemente convinti e motivati di questa scelta, altrimenti si rischia un fallimento nel giro di poco tempo.

