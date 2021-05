Buffon dal tradimento amoroso all’oblio | Tutta la verità

Il 7 maggio 2012 Gigi Buffon è stato eletto vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, prima volta per un giocatore in attività. Nonostante abbia 43 anni, non ha intenzione di lasciare la Juventus per la gioia dei fan. Non ha vissuto bei momenti al di fuori del campo per via del tradimento e del periodo di depressione.

Buffon, un vero fuoriclasse

Nato a Carrara il 28 gennaio 1978, Gianluigi Buffon è un calciatore italiano e campione del mondo nel 2006 (premiato dalla FIFA). È considerato uno dei portieri più forti della storia del calcio. Ha il record di imbattibilità nella serie A a girone unico. “Il più grande portiere del mondo, uno dei quattro o cinque che resteranno per sempre nell’immaginario mondiale di football”, con questa descrizione ha voluto omaggiare la sua immagine Roberto Perrone. Definito un portiere di grande carisma e temperamento dalle doti tecniche, fisiche e atletiche. Ha una buona presa, ma è solito preferire alla respinta, indirizzando il pallone verso uno dei compagni più vicini alla porta. E’ molto abile anche nelle uscite basse. Ha un talento istintivo e frenetico, ottimi riflessi e grande agilità. Si distingue per la costanza il rendimento. Molto bravo a parare i calci di rigore. Ciò dimostra che è imbattibile sul campo di calcio. Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una storia intensa con Alena Seredova, la quale lo ha reso padre di tre splendidi figli. Purtroppo è giunta al capolinea tempo fa.

Buffon e il tradimento

Essendo un personaggio pubblico, Buffon è stato costretto ad avere a che fare anche con dei falsi pettegolezzi. Si è detto nel corso del tempo che ha avuto tante donne del mondo dello spettacolo, ma lui è sempre stato fedele ad Alena Seredova, la madre dei suoi figli. Sono stati insieme per nove anni, ma le loro strade si sono separate quando lui si è avvicinato a Ilaria D’Amico. “Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata alla penultima a saperlo. Dopo di me lo ha saputo mio padre”, con queste parole la Seredova aveva esordito durante un’intervista a Vieni da me quando al timone della conduzione c’era Caterina Balivo. Il calciatore non ha vissuto bene questi momenti, anche perché ha dovuto fare i conti anche con dei problemi causati dalla depressione.

Un lontano ricordo

Buffon ha raccontato a Vanity Fair di aver vissuto un momento difficile. “Per qualche mese, ogni cosa perse di senso. Mi pareva che agli altri non interessassi io, ma solo il campione che incarnavo. Che tutti chiedessero di Buffon e nessuno di Gigi…Se non avessi condiviso quest’esperienza, quella nebbia e quella confusione con altre persone forse non ne sarei uscito”. Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo. Non si sa fino a quando giocherà e a riguardo ciò che è stata la compagna a parlare del suo futuro: “Deciderà fra qualche mese…Comunque non penso che lo avrò a casa tantissimo in ogni caso”.

