Rai1, prossima stagione: Marco Liorni ridotto. Ritorna la Balivo?

In arrivo la nuova programmazione Rai: ecco tutte le novità e i volti protagonisti del primo canale della TV di Stato.

C’è agitazione sul piccolo schermo: nelle prossime settimane la Rai organizzerà l’evento di presentazione dei palinsesti 2021-2022. Non è ancora chiaro se le modalità saranno simili a quelle dello scorso anno, con restrizioni e collegamenti in streaming, oppure se si tornerà in presenza. Tra le varie indiscrezioni che iniziano ad emergere, particolare attenzione è rivolta ai programmi del sabato pomeriggio su Rai 1.

Il pomeriggio in Rai

A inaugurare il pomeriggio in Rai, dovrebbe essere Marco Liorni con la quarta stagione di ItaliaSì!, lo spazio libero in cui persone comuni raccontano avvenimenti importanti della loro vita, eventuali problemi o denunce. Nel corso di questi anni, la trasmissione ha fatto concorrenza a Verissimo di Silvia Toffanin dalle ore 16:45 alle 18:45. Da settembre, se confermato, dovrebbe allinearsi alla partenza di Domenica In, con inizio alle ore 14:00 dopo il TG.

Cosa cambia in casa Rai

Per il conduttore Marco Liorni si cambia musica: il programma ItaliaSì!, infatti, viene dimezzato dai 120 minuti iniziali a 60. Dopodiché, il presentatore sarà costretto a cedere la linea a A Sua Immagine, il programma a sfondo cattolico in onda dal 1997 e condotto dal 2014 da Lorena Bianchetti. Dopo circa 40 minuti, spazio alle storiche Linee di Rai1 ovvero Linea Blu e Linea Bianca. Non mancheranno le novità: dalle 17:45 alle 18:45 dovrebbe esserci un nuovo programma, ma ancora non si sa di cosa si tratta.

Novità per Caterina Balivo?

Tra tutto questo vociferare, torna a farsi strada anche la domanda sul futuro di Caterina Balivo. Per anni punto fisso nel primo pomeriggio del primo canale della Tv di Stato e della seconda rete, la conduttrice è stata alla guida di tanti programmi di successo: da Festa Italiana a Detto Fatto fino a Vieni da Me. Dopo la fine di quest’ultimo, molti si aspettavano di ritrovarla alla conduzione di altre trasmissioni sulla Rai. Tuttavia, lei stessa aveva dichiarato di non aver preso nessun altro accordo e che aveva necessità di ritagliarsi un po’ più di spazio per dedicarsi a se stessa e alla famiglia.

Game in vista

A quanto pare, però, Caterina Balivo è pronta a tornare in televisione con un programma tutto nuovo: probabilmente un talk o un game show. Del resto, non si tratterebbe di un format a lei sconosciuto. Nel 2008 e 2009, infatti, fu la padrona di casa di Dimmi la Verità, dove i partecipanti, provenienti da mondo dello spettacolo, gareggiavano in coppie e dovevano riuscire nell’intento di dirsi la verità reciprocamente. Il programma ebbe un così ampio successo che riuscì addirittura a superare Amici di Maria De Filippi con punte di oltre il 23% di share.

Le parole della Balivo

Intanto Caterina Balivo, in una diretta Instagram con la direttrice di Gente, ha rilasciato una dichiarazione significativa: “La Caterina dell’anno prossimo sarà una Caterina che deve capire cosa vuole fare nel lavoro. Continuare a fare interviste, cambiare e provare altri generi o se vuole continuare a guardarsi intorno. Sarà un settembre di decisioni. Questo è sicuro”.