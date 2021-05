Pooh, questa ragazza bellissima è la figlia di uno dei cantanti più amati: notate la somiglianza?

Una bellissima ragazza con un sorriso che conquista al primo sguardo e con una grande passione per la cucina che è diventata un lavoro: sapevi che questa nota foodblogger è la figlia di uno dei componenti del gruppo dei Pooh?

Cresciuti insieme dietro le quinte dei concerti dei celebri papà: tra di loro si chiamano “i figli dei Pooh”, figli di un’amicizia destinata a durare per sempre, e se qualcuno ha seguito le orme dei genitori scegliendo la carriera artistica, qualcun altro ha scelto di dedicarsi a tutt’altro mestiere.

Questo è il caso di Chiara, classe 1989, affascinante ragazza dai lunghi capelli neri e dal dolce sorriso, che è la figlia di uno dei cantanti più amati nella storia della musica italiana, membro di uno dei gruppi con la carriera più straordinaria, i Pooh.

Cantante e food blogger: ecco chi è Chiara Canzian, figlia di Red

Chiara Canzian è nata dalla relazione tra Delia Gualtiero e il bassista dei Pooh, Red Canzian, ora legato a Beatrice Niederwieser. Ha sviluppato fin da subito una passione per il canto e ha realizzato insieme al padre il brano che è diventato l’inno della squadra del Treviso, la canzone dal titolo Il calcio del sorriso. Nel 2009 ha esordito come solista con il primo album, Prova a dire il mio nome.

Chiara ha partecipato anche al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e ha partecipato al concerto Amiche per l’Abruzzo, duettando con le celebri cantanti italiane. Nel 2011 è uscito il suo secondo disco da solista, Il mio sangue, ma subito dopo la ragazza ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica.

L’animo riflessivo e sensibile della figlia di Red Canzian si è avvicinato al mondo della cucina: ha iniziato a cucinare torte per alcuni ristoranti di Milano e i suoi dolci hanno avuto tanto successo da indurla a cambiare totalmente strana. Chiara è poi diventata vegetariana, proprio come suo padre, vegano dal 2009, e ha poi cominciato a lavorare in una famosa hamburgeria per gestire la sezione di street food veg.

Red Canzian: il rapporto del bassista dei Pooh con la figlia Chiara

A questo punto della sua vita è arrivato il trasferimento in Veneto per lavorare al Joia, il ristoranti di Pietro Leemann, nel quale ha potuto mettere a frutto tutto quello che ha imparato sulla cucina vegana. Insieme a suo padre Red ha poi scritto un libro di consigli e ricette: tra i due c’è un legame fortissimo, reso ancora più solido dopo la brutta malattia che ha colpito papà Canzian.

“Fu così che, in una quadratura astrale molto positiva, nacque Sano vegano italiano: un progetto di cui vado molto fiera in quanto la sua promozione mi ha permesso di cucinare nei ristoranti di tutta Italia comunicando con sincerità la mia idea di cucina unita al rispetto per la natura e gli esseri viventi che la popolano”, ha raccontato la food blogger.

Oggi Chiara continua a lavorare nel settore e gestisce un blog, Radici, specializzato in ricette vegane e vegetariane. La ragazza è molto amata e seguita sui social e nel 2019 ha coronato il suo sogno d’amore sposando lo storico fidanzato Sandro.