Beppe Convertini e la storia d’amore con il cantante lirico: ecco chi è | l’indiscrezione

L’attore Beppe Convertini è al centro dell’attenzione per alcune affermazioni fatte da un cantante lirico. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

Beppe Convertini e la storia d’amore

Nato a Martina Franca, il 20 luglio 1971, Giuseppe Convertini, chiamato Beppe, è un attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Dopo aver ottenuto il diploma, si è iscritto all’Università degli studi di Torino alla facoltà di Economia e Commercio. Contemporaneamente ha deciso di intraprendere la carriera di modello lavorando per grandi stilisti. Allo stesso tempo ha voluto addentrarsi nel mondo della recitazione e suo primo debutto è avvenuto al teatro. La sua bravura è stata tale da spingere i produttori della soap opera Vivere ad averlo nel cast dal 2000 al 2003. Nel 2006 ha condotto su Rai Radio2 il programma Gente della notte. Nel 2012 ha lavorato nella fiction Fratelli detective, diretta da Rossella Izzo ed Enrico Brignano in onda su canale 5. Dal 2019 è stato al timone della conduzione de La Vita in diretta Estate su Rai 1 con Lisa Marzoli e ora conduce Linea Verde con Ingrid Muccitelli. Ciò dimostra che ha una carriera artistica degna di ogni rispetto. Di recente si sta parlando di lui per una love story con un cantante lirico.

Ecco ulteriori dettagli sul cantante

L’affascinante attore ha fatto parlare sul suo orientamento sessuale. Tutto ha avuto inizio da alcune dichiarazioni riportate su internet da parte di Giovanni Cavarretta. È un cantante lirico che ha ammesso di aver avuto una relazione con Convertini. Queste parole hanno sollevato un gran polverone, dal momento che uno degli attori più amati e seguiti del momento. Il diretto interessato non ha commentato queste dichiarazioni. In effetti è ben risaputo che tende molto a tutelare la sua vita privata, nonostante sia un personaggio pubblico. Ha semplicemente riportato testuali parole: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”. Attualmente è ancora impegnato nel mondo della televisione con Linea Verde.

“Perché ho lasciato Beppe”

Durante un’intervista il tenore è stato molto chiaro. Alla domanda “Non pensi di aver violato la privacy di Beppe Convertini con il suo outing?” ha risposto in questo modo: “La sua privacy l’ha violata lui facendosi fotografare con tutte quelle ragazze. Io ho solo chiesto che mettesse quella pantomima per rispetto nei miei confronti. Ho aspettato con pazienza, ma nulla da fare”. Poi ha proseguito: “Beppe mi ha sempre raccontato molte bugie. Pur di presenziare agli impegni di lavoro mi trascurava, sono rimasto molte volte nonostante fossero già programmato i nostri appuntamenti di coppia da tempo. Ho sempre sperato per che qualcosa cambiasse”. “Le sue sorelle sanno di noi. Una di loro mi ha chiamato giustificando il suo silenzio col fatto che in Italia la gente non è pronta ad accettare una simile storia”. Per il momento davanti a queste affermazioni di Giovanni l’attore non è intervenuto.

