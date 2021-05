Gianluigi Nuzzi nella bufera: cosa sta succedendo al giornalista di Quarto Grado

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare in modo importante del caso di Denise Pipitone: uno dei giornalisti che più di altri si è esposto per cercare di carpire informazioni dagli indagati è stato Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto Grado.

Lo show sulla Tv russa con protagonista la ragazza che sosteneva di poter essere Denise Pipitone, il caso della bambina scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo è tornato al centro delle cronache.

La Procura di Marsala ha colto l’occasione per aprire una nuova indagine e tornare ad analizzare le prove per capire dove si trovi adesso Denise e chi sono i responsabili della sua scomparsa.

Denise Pipitone: la Procura riapre le indagini, lo scoop di Quarto Grado

L’ultimo scoop in merito al caso Pipitone arriva dalla trasmissione Quarto Grado, programma di approfondimento sui principali fatti di cronaca giudiziaria del nostro Paese. Il conduttore e giornalista, Gianluigi Nuzzi, ha rivelato in diretta i nomi dei due indagati emersi dalla nuova inchiesta aperta dalla Procura competente: si tratta di Anna Corona, l’ex moglie del padre biologico di Denise, e di Giuseppe Della Chiave, il nipote di Battista Della Chiave.

Quest’ultimo è il testimone sordomuto ormai deceduto che aveva assistito al rapimento e del quale aveva mimato la scena in una ricostruzione di «Chi l’ha visto?», il programma Rai condotto da Federica Sciarelli che si è occupato per primo della scomparsa della piccola Denise. Stando a quanto fatto capire da Battista, sarebbe stato lo stesso nipote a portare via la bimba su un motorino verso il mare: in quel punto Denise sarebbe poi stata consegnata ad un gruppo di zingari.

Nel mirino degli inquirenti, dunque, è finita Anna Corona che era già stata interrogata subito dopo la scomparsa della bambina. La donna era stata tradita dal marito Pietro Pulizzi: dalla relazione di quest’ultimo con Piera Maggio era nata Denise. Piera non si è mai arresa: una mamma combattiva e tenace che cerca la verità da anni e continua a sostenere di essere certa che sua figlia sia comunque viva.

L’avvocato di Anna Corona contro Gianluigi Nuzzi: “Processo televisivo”

La decisione di Nuzzi di rivelare i nomi degli indagati ha incontrato diverse polemiche. Voci contrarie si sono levate soprattutto in difesa di Anna Corona, come quella del suo legale Gioacchino Sbacchi. «L’accusa echeggiata in tv come una vera e propria fuga di notizie trasforma una indagine seria in un processo televisivo fatto al di fuori di ogni regola», ha detto il penalista noto per aver difeso Giulio Andreotti. «Ormai questo processo lo fanno le televisioni e noi dobbiamo apprendere tutto dal pomeriggio alla sera, passando da un canale all’altro…», ha aggiunto.

Per il momento la Procura diretta da Carmelo Pantaleo non si è espressa, ma Sbacchi punta nuovamente il dito contro la trasmissione di Nuzzi: «Presenteremo una istanza per sapere se ci sono iscrizioni. Ma lo faremo ad uffici aperti, secondo le regole, lunedì mattina, senza tempi televisivi, senza associarci alla vergogna di indagini fatte in tv», ha detto l’avvocato.