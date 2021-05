Qui giovanissima al suo matrimonio, oggi una delle donne più amate di Ballando con le Stelle: l’avete riconosciuta?

La conosciamo come uno dei volti più noti di Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno che vede i vip sfidarsi in gare di ballo di difficoltà crescente: in queste foto era una giovane e sorridente sposa, l’avete riconosciuta?

Non è facile identificare in queste immagini la donna che siamo abituati a vedere sul piccolo schermo: nelle foto la protagonista di Ballando con le stelle mostra un look decisamente diverso, adatto all’occasione.

I capelli neri sono raccolti in un velo e lei indossa l’abito da sposa, il vestito che simboleggia il giorno più importante, la celebrazione massima dell’amore: ad attenderla per cominciare una vita insieme c’era l’uomo che sarebbe diventato suo marito.

Ballando con le stelle: com’era la giudice Carolyn Smith nel giorno delle sue nozze?

Le foto che ritraggono questa famosa sposa sono state condivise da Instagram proprio da uno dei personaggi di spicco più amati dal pubblico di Ballando con le stelle: un modo per ricordare a sé stessa e a chi la segue il momento in cui ha avuto inizio la sua vita affianco al marito. Sebbene sia passato diverso tempo dal momento in cui sono state scattate quelle immagini, la bellezza e il fascino della donna sono rimasti assolutamente invariati. Inconfondibile poi il sorriso: non c’è dubbio, stiamo parlando della giudice di danza Carolyn Smith.

LEGGI ANCHE : Ballando con le stelle, Milly Carlucci furiosa: cosa sta succedendo

Osservando nel dettaglio le foto condivise dalla donna possiamo notare un importante cambiamento nel look della donna: a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che sta pensando di allargare la giuria, siamo sempre stati abituati a vederla con il consueto taglio corto e i capelli biondi, eppure il giorno che ha deciso di legare la sua vita a quella dell’uomo che ama, i capelli erano scuri e lunghi, raccolti nel classico velo. Le immagini testimoniano il grande cambiamento di Carolyn Smith, ma anche l’incrollabile legame che caratterizza l’unione solida con il marito Tino Michielotto.

Carolyn e Tino: una promessa d’amore che resiste al tempo

I due sono uniti da un sentimento fortissimo e rappresentano senza dubbio una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo: la forte passione sembra non essersi mai spenta, nonostante il tempo abbia provato a metterci lo zampino. Resta valida quella promessa d’amore che la coppia si è scambiata negli anni ’80 e che continua a tenerli insieme.

LEGGI ANCHE : Ballando con le Stelle, che fine ha fatto Veera Kinnunen: nuovo amore per la ballerina

A parlare della sua vita coniugale è stata la stessa Carolyn Smith durante una lunga intervista al magazine Intimità: “Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa, ovvero di parlarci prima che potesse eventualmente succedere qualcosa di…intimo con altre persone. Per fortuna in tutti questi anni insieme non abbiamo mai avuto bisogno di sfiorare l’argomento”, ha detto la giudice di Ballando con le stelle, che ha fatto della sua lotta al tumore un esempio per tante donne, confermando il grande amore per Tino.