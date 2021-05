“Il mio amore”, Carlotta Mantovan felice e sorridente: l’ex Miss rinata

L’ex modella, giornalista e conduttrice televisiva italiana, Carlotta Mantovan, condivide uno scatto sui social che scalda il cuore dei fan e che rimanda al ricordo di suo marito, il compianto Fabrizio Frizzi.

La luce di Carlotta Mantovan

Nata a Mestre il 26 dicembre 1982, Carlotta Mantovan sorride sui social, anche se nel suo cuore rimane il dolore della perdita del suo amore, suo marito. L’ ex modella ha conosciuto la sua dolce metà durante il concorso di bellezza Miss Italia. Lui era il conduttore, uno dei più amati d’Italia, Fabrizio Frizzi. Lei, la concorrente. Entrambi si innamorarono e decisero di intraprendere una bellissima storia d’amore, sfociata nel matrimonio, ma che purtroppo, come tutti sappiamo ha avuto un triste epilogo.

Carlotta Mantovan è la vedova di Fabrizio Frizzi. Una donna estremamente riservata e che va avanti con il lutto. Un lutto che ha sconvolto anche il mondo dello spettacolo. Fabrizio e Carlotta si sono amati e avevano costruito una bellissima famiglia, con la nascita della loro unica figlia, Stella. La bambina, nata nel 2013 è la luce di Carlotta, la sua vera forza. Come si capisce dal suo account Instagram.

Solo noi due

Carlotta Mantovan ha preso parte ad diversi programmi televisivi. Quello più recente è Tutta Salute su Rai 3, accanto a Michele Mirabella. La conduttrice però ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi a tempo pieno alla sua bambina. La perdita di un marito è difficile da superare, ancora di più quella di un padre, specialmente se accade quando si è ancora bambini.

A tre anni di distanza dalla morte di Fabrizio Frizzi, sopraggiunta a causa di un brutto male tra il 25 e il 26 marzo del 2018, Carlotta Mantovan cerca di sorridere alla vita stando al fianco della sua bambina. Il suo account Instagram ha all’attivo 71,1mila follower ed è qui che l’ex modella comunica con i suoi fan, condividendo scatti che raccontano le sue giornate. Le sue e quelle di Stella.

Proprio in queste ore la bella Carlotta, ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae sorridente in primo piano. Vicino a lei si scorge il sorriso della sua bambina. #ilmioamore #lamiavita #sorrisi #manigrandi #noidue. Cinque hashtag inequivocabili. Stella è la sua vita e i suoi sorrisi. Solo loro due.

Il sorriso di Fabrizio Frizzi

La foto ha ricevuto in breve tempo centinaia di like, accompagnati da commenti che non hanno potuto fare a meno di evidenziare la somiglianza di quel sorriso da bimba a quello del suo papà Fabrizio: “Stella ha lo stesso sorriso di Fabrizio”, scrive qualcuno. Oppure: “Il sorriso del papà (da quel poco che si vede)”, “lo stesso sorriso del papà, siete bellissime.”

Attraverso i post di Carlotta Mantovani è facile apprendere che Stella è davvero il suo centro. Le foto che la conduttrice ama pubblicare raccontano anche di una grande passione che condivide con la figlia: quella dei cavalli. Non sono pochi i post che la vedova di Fabrizio Frizzi dedica a questi animali.