Albano e Romina, dopo venti anni la verità: perché è saltato il loro matrimonio

Tantissimi sono gli italiani che ancora sognano una riconciliazione d’amore tra Albano e Romina, anche se il cantante di Cellino ha smentito categoricamente ma, dopo anni dalla separazione, ancora si scava nei motivi che hanno portato alla fine del matrimonio.

Era il lontano 26 luglio 1970, ben 51 anni fa dal giorno in cui i due giovanissimi cantanti, Albano e Romina, in una chiesa gremita si giurarono amore eterno. Da quel momento in poi, per loro, è iniziata la favola, supportata dai tantissimi fan che sostenevano il loro amore.

La giovane Romina Power, nata e cresciuta in America, figlia di Tyron Power, una celebrità di Hollywood, per amore fa le valigie e, senza rimpianti, si trasferisce nel piccolo paese di periferia, a Cellino San Marco. Da quel momento in poi, i due giovani innamorati danno vita alla loro bellissima famiglia, formata dai quattro figli, e nasce anche il loro duo canoro, conosciuto a livello nazionale e internazionale come ‘Albano e Romina‘, con il loro repertorio di musica d’amore, espressione del loro sentimento.

Attualmente la coppia si è separata da anni, ormai, e nonostante il tempo e le strade divise, gli italiani continuano a scavare nei motivi che hanno portato la favola di Albano e Romina ad interrompersi.

Su Albano e Romina, la verità sul matrimonio

I due cantanti, Albano e Romina sono stati sempre molto affiatati per questo motivo la loro separazione è stato uno choc per tutti, soprattutto per i loro fan. Tante sono state le voci di corridoio che circolavano in merito ai motivi della fine, tra questi anche il dramma per la scomparsa della loro amata figlia Ylenia. Sembra infatti che Albano e Romina, di fronte a questa tragedia, hanno perso l’armonia e l’equilibrio coniugale.

La loro bellissima e giovanissima figlia, infatti, è scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans, dove risiedeva, e su di lei, da quel giorno, non si sono più avute notizie. Da quel momento in poi, stando ai rumors, anche il matrimonio tra Albano e Romina è andato a precipitare.

Sono seguiti momenti di forti tensioni e litigi, ansie e speranze e soprattutto di aspettative diverse: a quanto pare mamma Romina non ha mai smesso di sperare in un ritorno della figlia Ylenia, mentre papà Albano ha affrontato la triste vicenda con maggior realismo.

In una passata intervista rilasciata al settimanale Oggi, Albano Carrisi ha parlato del periodo di crisi vissuto con la ex moglie Romina: “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima” aggiungendo come la Power, nonostante avesse affermato che il loro amore avrebbe resistito, è stata purtroppo travolta dalla crisi.

A quel punto le loro strade hanno preso percorsi diversi, fino ad arrivare alla fine della loro favola d’amore.

Perché i fan non accettano la separazione di Albano e Romina?

La domanda è stata posta in modo esplicito alla stessa Romina, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Power ha espresso la sua opinione sul perché i fan non accettano la sua separazione: “Forse perché ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme” ha spiegato l’ex moglie di Albano.

Nonostante tutto, Romina Power lascia una speranza nei cuori dei supporter della sua ex coppia: tra lei e Albano ci sono le loro canzoni a legarli in modo eterno e quando lasceranno i loro corpi, comunque resterà il loro repertorio musicale ad unirli.