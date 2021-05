George Clooney, avete mai visto la sua casa in Italia? Un sogno, vacanze idilliache

Tra le star americane appassionate dell’Italia c’è anche George Clooney che, sul Lago di Como, ha acquistato una villa da sogno dove ama trascorrere le vacanze estive.

Era il 2001 quando George Clooney, a bordo della sua Harley Davidson, si fermava accidentalmente di fronte a Villa Oleandra. Un giro in moto mentre era impegnato con il tour delle Alpi gli permise di notare la bellezza della struttura e di innamorarsene a primo sguardo tanto da acquistarla e staccare al vecchio proprietario un assegno da ben 10 milioni di dollari.

Da 19 anni Villa Oleandra è il rifugio segreto di Clooney, che ama trascorrere le sue vacanze estive nella quiete della sua casa da sogno. Nel corso del tempo, la struttura ha acquistato maggiore valore e, ad oggi, il suo costo pare sia 10 volte maggiore quello a cui George l’ha acquistata nel 2001. Ma, almeno per il momento, l’attore hollywoodiano pare non abbia alcuna intenzione di lasciare la sua casa dei sogni. Anzi, innamorato dell’Italia avrebbe acquistato una villa cinquecentesca in Lunigiana, in Toscana.

La casa di George Clooney in Italia

Villa Oleandra è una struttura che risale all’epoca romana, considerata dagli abitanti del posto un vero e proprio gioiello storico.

Un grande giardino di siepi circonda l’intera villa di George Clooney impedendo, così, ai curiosi di sbirciarne l’interno.

Al centro della grande distesa di verde si erge un’elegante fontana, mentre la piscina interrata circondata da alberi consente il refrigerio alla famiglia dell’attore di Hollywood e agli amici che ospita solitamente.

All’interno è possibile dedicarsi allo sport grazie ad un campo da tennis, mentre gli amanti della pizza possono gustarla privatamente grazie ad una pizzeria presente nella struttura.

George Clooney, poi, ha deciso di arredare Villa Oleandra alternando lo stile moderno con quello classico: in camera da letto si trova un enorme letto a baldacchino, mentre uno dei bagni è arricchito da un quadro super costoso.

George Clooney, l’amore per l’Italia

Da quando George Clooney ha acquistato la sua villa dei sogni in Italia, l’attore non perde occasione per volare nel Bel Paese con l’arrivo dell’estate.

Lo scorso anno, però, a causa del Covid, fu costretto a rinunciare alle vacanze italiane.

“La casa in Italia mi ha cambiato. Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima – aveva detto Clooney in collegamento con il London Film Festival – . Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare. Osservando gli italiani dopo una giornata di lavoro, mettersi a tavola, un buon vino, chiacchiere, amici, è gente che si sa godere la vita, sa come celebrarla”.

Clooney e la moglie Amal, inoltre, decisero di aprire la loro villa sul Lago di Como per beneficenza al fine di raccogliere fondi per la Fondazione Clooney per la giustizia, creata contro le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.

Due turisti tra i fortunati che si sono registrati sulla piattaforma, sarebbero stati estratti a sorte per trascorrere una giornata a Villa Oleandra con Clooney e Amal.