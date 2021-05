Tutti pazzi per amore, ricordate Maya? Ecco l’attrice oggi, nuova vita

Seguitissima dal pubblico, “Tutti Pazzi per amore” è stata una serie Tv prodotta Rai Fiction e Publispei, andata in onda su Rai 1 dal 7 dicembre 2008 al 1º gennaio 2012. Tutti i suoi personaggi sono rimasti nel cuore dei fan. Tra loro c’è Maya, interpretata da Francesca Inaudi. Che fine ha fatto? Scopriamolo

Maya di “Tutti pazzi per amore”

“Tutti pazzi per amore” ha intrattenuto per circa 3 anni, milioni di telespettatori con le vicissitudini sentimentali e familiari di Paolo (Emilio Solfrizzi), il quarantenne con la figlia sedicenne Cristina e Laura (Stefania Rocca) , divorziata con due figli, Emanuele di 16 e Nina di 7. La storia racconta che quest’ultima, dopo un lungo periodo d’inattività lavorativa, viene assunta in una redazione del giornale femminile Tu donna, diretto da Monica, la quale diventerà anche la sua migliore amica. Nella redazione lavorano anche Lea, Rosa, Maya ed Elio.

Il personaggio di Maya Marini, interpretato da Francesca Inaudi, si è contraddistinto per la sua stravaganza. Giornalista dai capelli rosa si occupa di di eventi e costume e si definisce mangiatrice di uomini per professione. Nella seconda stagione però si sente diversa, quando inizia una relazione seria con un uomo sposato. Alla fine della seconda stagione, comprende di non amare realmente Tommaso (interpretato da Giulio Base), ma di essere innamorata del collega Elio (Corrado Fortuna),il quale all’inizio ricambia ma, successivamente, dopo un viaggio negli Stati Uniti, la lascerà bruscamente, perchè innamorato di un’altra donna di nome Pàmela.

Cosa fa oggi Francesca Inaudi

Nata a Siena l’ 8 dicembre del 1977 Francesca Inaudi ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro, lavorando con registi come Elio De Capitani e Massimo Castri. Il 2004 è l’anno del suo debutto al Cinema, con il film Dopo mezzanotte, per la regia di Davide Ferrario, mentre l’anno dopo è la protagonista del film L’uomo perfetto di Luca Lucini. Recita inoltre ne La bestia nel cuore, un film di Cristina Comencini candidato all’Oscar, e in N (Io e Napoleone) di Paolo Virzì. Cosa fa oggi l’attrice?

Francesca Inaudi oggi vive a Los Angeles, la sua città da circa 4 anni, ed è mamma. Nel febbraio del 2020 infatti, poco prima dello scoppio della pandemia, negli Stati Uniti alla California Hospital Medical Center Foundation, ha dato alla luce il suo primo bambino. E’ così che l’anno scorso, attraverso i social, ha raccontato le sue giornate molto particolari e in isolamento:

“Il mio cucciolo oggi compie un mese di vita. Un mese in un mondo sotto sopra. Un mese e altri a venire che dovrò raccontargli quando sarà più grande. Nel frattempo stiamo a casa. Il ritmo scandito da poppate, pannolini e la meraviglia della vita che si manifesta. Ci prendiamo cura di noi e il nostro pensiero vola al di là dell’oceano dove resta un pezzo del nostro cuore” scriveva sul suo profilo Instagram , che oggi ha 41,2mila followers.

Sempre su Instagram è possibile avere qualche scorcio della vita dell’attrice. L’ultimo scatto pubblicato circa una settimana fa, la ritrae in spiaggia assieme al suo bambino che ha giusto poco più di un anno.