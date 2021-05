Elenoire Casalegno e Ringo, perchè è finita: la verità dietro l’addio

Elenoire Casalegno è una delle showgirl più belle della televisione italiana. Bionda e con un fisico statuario, fa innamorare gli uomini. Tra le sue storie passate, quella che spicca di più, è sicuramente quella vissuta con Vittorio Sgarbi. Elenoire, come sanno i fan è stata anche la compagna di Dj Ringo, dal quale ha avuto la sua unica figlia, Swami. Ma perchè la coppia si è separata?

Una coppia molto affiatata

Modella, conduttrice televisiva e radiofonica e anche ex gieffina, Elenoire Casalegno intrattiene i telespettatori di TV8, assieme a Giovanni Ciacci, con Vite da Copertina. A 45 anni la Casalegno è una donna bellissima e realizzata, oggi felicemente fidanzata con Andrea.

Dopo molto tempo, circa 15 anni, è ritornata a vivere a Milano, perchè sua figlia Swami, avuta dalla precedente relazione con DJ Ringo, frequenta l’Università. Dj Ringo e Elenoire Casalegno sono stati per tanto tempo una coppia affiatata e molto ammirata dai fan. Tra di loro c’è stata una passione travolgente, mai sfociata nel matrimonio e arrivata ad un certo punto al capolinea.

Elenoire e DJ Ringo in ottimi rapporti

Elenoire Casalegno e Dj Ringo si sono lasciati senza scontri e senza rancore. Una storia che è finita dopo aver fatto il suo naturale percorso. I due non si sono sposati e su questo punto la conduttrice ligure in una recente intervista ha detto: “Non era un’esigenza che avevo in quel momento, ma non perché non fosse un amore importante, altrimenti non ci avrei fatto una figlia”, ha sottolineato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Un amore importante dunque, che con il tempo si è trasformato in un rapporto di amicizia ottimo e senza litigi. L’ex coppia infatti non ha avuto problemi a crescere Swami insieme, anche se da separati.

Frequentano gli stessi locali

Rocco Maurizio Anacleiro, conosciuto da tutti come DJ Ringo ha alle spalle una carriera ricca di successi nel mondo della radio, della musica e dello spettacolo. Recentemente ha fatto anche il suo esordio al Cinema con alcune pellicole come Indovina chi viene a Natale? e Un Natale per due.

LEGGI ANCHE ———–>Elenoire Casalegno, sotto la camicia niente: la conduttrice si mostra così al risveglio

Elenoire Casalegno e Dj Ringo, ogni tanto frequentano gli stessi locali, con i rispettivi partner oppure come spesso capita, si ritrovano a dover lavorare insieme.

Così come Dj Ringo, anche Elenoire oggi è felicemente fidanzata. Il suo nuovo compagno si chiama Andrea e di professione fa il broker finanziario. La loro relazione procede a gonfie vele dalla scorsa primavera.

LEGGI ANCHE ———–>Lutto per Elenoire Casalegno:”Amico mio, 17 anni insieme..”

“È un uomo del tutto estraneo al mio ambiente e vorrei proteggere questa storia. Posso solo dire che è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, dove non cercavo una relazione perché stavo bene da sola. Però è una delle poche persone nella mia vita con cui riesco a rilassarmi: per la prima volta non sono io che devo sobbarcarmi la responsabilità di tutta la storia. In passato il maschio ero io nella coppia, quella che portava avanti la relazione da sola, e se non si è in due non si va da nessuna parte. Ora io ho qualcuno che mi accudisce”, ha confidato Elenoire Casalegno in un’intervista rilasciata al settimanale F.