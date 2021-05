Eva Henger, prima prova costume: la 48enne esplosiva si mostra così

Prova costume superata a pieni voti per Eva Henger, che sul web ha spopolato mostrandosi con un bikini che ha fatto impazzire il popolo della rete e scatenato l’invidia delle più giovani.

Classe 1972, Eva Henger è approdata in Italia facendosi conoscere come attrice a luci rosse. Abbandonata la carriera sui set dei film hard, l’ungherese è stata spesso protagonista dei salotti televisivi Mediaset per raccontare la sua vita ed alcune vicende private. Ultima in ordine di tempo la querelle con la figlia Mercedesz, con cui la Henger non ha più rapporti da circa un anno.

Archiviate – forse solo pubblicamente – le beghe familiari, Eva continua ad essere sempre molto attiva sui social e, in particolar modo, su Instagram dove conta un milione di follower. I suoi scatti spopolano in rete e mandano in tilt il pubblico maschile che l’ungherese allieta condividendo scatti che la ritraggono in costume da bagno o mise molto sexy. Una delle ultime foto mostra la Henger in bikini e mette in evidenza un fisico da fare invidia alle 20enni: a 48anni, infatti, Eva continua a sfoggiare una silhouette mozzafiato.

Eva Henger in costume su Instagram: ecco la foto

Direttamente da uno yacht sul quale sta trascorrendo delle giornate di relax, Eva Henger ha salutato il suo “popolo social” mostrandosi con un bikini bianco in fantasia.

“Non è saggio chi conosce dove si trova il tesoro, ma chi lavora per prenderlo”, ha scritto lei a corredo dello scatto che ha collezionato in pochissimi minuti milioni di like.

Ad aizzare i commenti dei follower il fisico mozzafiato della Henger che, a 48 anni, sembra essere ancora una ventenne.

Gambe lunghe e affusolate, ventre piatto ed allenato, e sguardo fiero e ammiccante: sono stati questi gli “ingredienti” che hanno portato i fan della ex attrice a luci rosse a scatenarsi con commenti di ogni genere.

Lei non ha potuto far altro che apprezzare i complimenti più gentili e proseguire la sua vacanza in un resort extra lusso scelto per trascorrere un po’ di tempo con il marito Massimiliano Caroletti.

Eva Henger super sexy sui social

Non è un mistero, tuttavia, che Eva Henger ami mostrarsi sui social in maniera sensuale: il suo profilo Instagram è ricco di immagini che la ritraggono con abiti eleganti e audaci, o in bikini.

“Io sono per la libertà, i social hanno migliorato in questo senso, tutti possono farsi notare se sanno come farlo. C’è libertà di espressione”, ha commentato lei nel corso di una intervista per L’Antivirus.

“In questi anni mi sono adeguata al mezzo che secondo me è migliorativo rispetto a prima, perché riduce quelle differenze tra le persone che c’erano prima”, ha continuato a spiegare la Henger, entusiasta di come i social possano essere utili per la visibilità di qualcuno.

“Oggi non soltanto i famosi ma tutti possono sfruttare i social per farsi notare e proporsi sul mercato del lavoro come meglio credono – ha sottolineato ancora lei – . Personalmente sono stata fortunata a vivere il passaggio epocale per arrivare oggi ai social”.

E, visto il successo che riscuotono le foto di Eva Henger su Instagram è facile intuire che lei abbia ben compreso come sfruttare questo nuovo mezzo.