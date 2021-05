Ilary Blasi e Totti, si allarga la famiglia: la novità e il commento del Pupone

Una delle coppie più affiatate del mondo dei vip e più amate dagli italiani, sorprende i propri follower con una grande novità: Ilary Blasi e l’ex calciatore Totti ampliano la famiglia ed arriva, sui social, il commento del ‘Pupone’.

Bellissimi, ricchi, famosi e tanto innamorati: tutte le stelle sono a favore della coppia formata da Ilary Blasi, al timone de L‘Isola dei Famosi e dell’ex bomber dei giallorossi, Francesco Totti.

La loro favola d’amore, una delle più riuscite nel panorama dei vip, ha avuto inizio tanti anni fa. A raccontare il retroscena del loro primo incontro è stato lo stesso Francesco Totti che, ai tempi, era il campione della squadra calcio della Roma, soprannominato affettuosamente ‘er Pupone’. La giovanissima e bellissima Ilary, invece, era una ‘letterina’ nel programma ‘Passaparola’ di Jerry Scotti.

La scintilla è scoccata in un pub, quando un amico comune li ha presentati ma, i presupposti, non sembravano essere dei migliori: Ilary era una tifosa laziali, già impegnata in un fidanzamento ed era anche abbastanza nervosa perché le avevano da poco rubato il cellulare. Francesco Totti, però, non demorde e non si scoraggia ed inizia un fitto corteggiamento, fino ad invitare la Blasi ad un derby contro la Lazio e nel momento del gol, si alzò la maglia della squadra mostrando un’altra maglietta bianca con la scritta ‘Sei unica’.

Da quel momento in poi, Ilary ha ceduto all’amore per Totti, che ha portato nel 2005 la coppia all’altare e a mettere su una famiglia felice. Adesso, però, c’è una novità in arrivo per Ilary Blasi e Totti e il commento del Pupone sui social fa capire bene tutto. Di cosa si tratta?

Novità per Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco il commento del Pupone

La famiglia Blasi – Totti si amplia ancora di più, con un nuovo membro arrivato a casa. A chi immagina, immediatamente, l’arrivo di un bebè, le speranze sono vane: il nuovo componente della famiglia è un altro ‘pelosetto’ anche se di ‘peloso’ ha ben poco.

Infatti il nuovo orgoglio della bellissima conduttrice Ilary, che decide di presentare ai suoi follower con una fotografia pubblicata sui social, è un gatto della razza Elfo, un ibrido molto recente ed estremamente rara nata dall’incrocio dello Sphynx con l’American Curl. Il gatto Elfo ha ereditato l’aspetto glabro dello Sphynx e le orecchie arricciate dell’American Curl.

Mamma Ilary Blasi lo presenta con un: “Welcome Alfio” e tra i tanti commenti di elogio dei fan della coppia, spunta anche il commento del marito che, simpaticamente, scrive in calce alla foto: “Tra un po’ uscirò io” e aggiungendo delle faccine di emoticon che piangono.

L’ironia dell’ex capitano della Roma è concentrata sulla famiglia che si amplia che, tra figli e animali domestici, diventa sempre più numerosa, al punto che il ‘componente di troppo’ sembra proprio essere lui.

Ilary Blasi e l’amore per gli animali

Alcune voci di corridoio dicono che, all’inizio Francesco Totti non voleva animali in casa mentre, l’amore di Ilary Blasi è stato talmente forte che l’ex capitano si è visto costretto a convivere con ‘Donna Paola’, il gatto nudo che la conduttrice ha presentato sui social lo scorso dicembre.

Dopo il gatto, in casa Blasi – Totti è arrivata anche un capra nana tibetana ed ora, l’ultimo arrivato, è il gatto Alfio. Come conviveranno tutti insieme in casa del Pupone? Sicuramente la coppia ci aggiornerà sui social delle prossime vicende.