Avete mai visto la macchina di Francesco Totti? Costa come una casa in centro città

Il grande ex Capitano della Roma non ha nel cuore solo la passione per lo sport ma anche per i motori: ecco, quindi, qual è la macchina di Francesco Totti e la sua cifra da capogiro.

Francesco Totti è entrato nella costellazione dei più grandi giocatori del panorama calcistico italiano: una vera star del pallone, oltreché ex capitano della squadra calcio della Roma. Tante le soddisfazioni che Totti ha ricevuto nell’ambiente di lavoro, diventando l’orgoglio della sua squadra del cuore e ottenendo il nomignolo, affettuoso, di ‘Er pupone’.

Uno dei massimi campioni dello sport in Italia ma soprattutto uno dei personaggi noti più amati dal pubblico proprio perché, nonostante il grande successo, Francesco Totti è rimasto fedele alle sue origini, umili e semplici. Nonostante il suo cachet da capogiro, Totti si distingue per la forte umanità che evidenzia con tante opere di beneficenza e la grande sensibilità ai problemi sociali ed umani.

Ogni tanto, però, l’ex capitano si toglie qualche ‘sfizio’, come per esempio quello che ha per i motori, oltre che per lo sport: sapete quanto costa la sua ultima macchina? Vediamolo insieme.

Francesco Totti e la sua macchina di lusso

Sport e motori: questo il connubio appassionante di Francesco Totti che, appese al chiodo le scarpette da calcio, si sta dedicando a coltivare la sua passione per le auto sportive di lusso. In particolar modo la vera passione dell’ex capitano della Roma, a quanto pare, è per le ‘Rosse’, ovvero per le auto del brand Ferrari. Secondo i rumors, sembra che tra le preferite del bomber giallorosso ci fosse il modello 456 M GTA, mentre l’ultima nel suo garage è stata una 599 GTO del valore di 400 mila Euro.

Oggi, però, Totti ha deciso di provare l’ebbrezza della Lamborghini Urus, che è andata a sostituire la sua precedente Mercedes ML. La sua macchina, quindi, è una vettura da 650 cavalli che prende il nome ‘Urus‘ per via di una razza di bovini, ormai estinta, e si presenta con vetri oscurati, trazione integrale, sospensioni ad aria e anche un ottimo motore sovralimentato.

Il colore dell’auto di Totti è il nero, con cerchi in lega da 21 pollici della stessa tinta. La cifra della nuova vettura del ‘er Pupone’ è davvero da capogiro.

Quanto costa l’auto di Totti?

Il valore dell’ultima vettura di Francesco Totti è da capogiro ed equivale al costo di una casa in centro città. C’è da considerare che con la sua nuova Lamborghini, l’ex bomber della Roma, può arrivare a raggiungere una velocità pari a 300 chilometri orari.

Il costo è alle stelle: la macchina di Totti ha un valore pari a 200 mila Euro, al quale si aggiungerebbe un fisso mensile per ottenere tutti i vari servizi riguardanti la preziosa auto, secondo quanto confermato da Andrea Badolati, che, all’ADN Kronos, aveva dichiarato la scelta fatta dall’ex Capitano della Roma, per quest’auto d’eccellenza: “Francesco ha abbracciato il noleggio a lungo termine come formula di mobilità libera e senza pensieri”.